Гагаузия – юго-западный форпост русского мира

В парламенте Молдовы выступили против ЦИК Гагаузии

Во вторник, 2 февраля, автономная территория Молдавии Гагаузия праздновала День народного единства. В этот день в 2012 году в Гагаузии прошли два референдума – консультативный и законодательный. На консультативном референдуме граждане автономии высказались за то, чтобы Молдавия присоединилась к существовавшему в то время Таможенному союзу (сегодня – ЕАЭС). На законодательном референдуме практически единогласно решили, что в случае утраты Республикой Молдова своей государственности и независимости (речь идёт о присоединении к Румынии), Гагаузия получает право на самоопределение.

В Кишинёве назвали референдумы незаконными, однако в Гагаузии каждый год 2 февраля проводят памятные мероприятия.

В этом году также, несмотря на карантинные меры, в Комрате в Научно-исследовательском центре имени Марии Маруневич состоялся круглый стол с участием политиков, депутатов, историков и общественных активистов.

Директор Центра Ирина Константинова напомнила всем присутствующим слова гагаузского историка Михаила Губогло, сказанные им в 2018 году: «Гагаузия, с одной стороны, – это юго-западный форпост русского мира, а с другой – европейское окно в тюркский мир».

А депутат парламента Фёдор Гагауз уверен: гагаузский референдум стал настоящим «экзаменом на политическую зрелость, который мы успешно прошли в рамках закона».

«Нам хотелось очень тесно сотрудничать с Российской Федерацией и странами ЕврАзЭС. Мы оказались правы. Жизнь показала, что наша экономика полностью зависит от России»,

– вспоминает экс-депутат Национального собрания Гагаузии (НСГ), председатель Комратского района Иван Топал, один из организаторов референдума.

Участники круглого стола особо подчеркнули: «с мнением гагаузов молдавским политикам приходится считаться до сих пор».

Однако буквально накануне юридическое управление парламента Молдовы посчитало неправомерным закон, который легализует деятельность Центральной избирательной комиссии Гагаузии, а также само существование ЦИК Гагаузии. Также депутатам в парламенте Молдовы не понравилась печать ЦИК Гагаузии, на которой отсутствует символика Молдовы.

В текущем году на территории автономии уже запланированы проекты, направленные на популяризацию румынского языка, для чего на прошедшей неделе Гагаузию посетили сотрудники Агентства международного сотрудничества для развития. Кроме того, в Комрате в этом году начнёт работать новый образовательный блок румынского лицея имени М. Эминеску.