Гадали два дня: Что означала брошка на жакете британской королевы Елизаветы II?

13 июня во дворе Виндзорского замка под Лондоном состоялось военное шествие. Обычно оно проходит на площади возле Букингемского дворца в центре британской столицы, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. Члены сводного полка валлийских гвардейцев прошли маршем с соблюдением норм социального дистанцирования. Шествием британская армия поздравила свою королеву с 94-летием.

Елизавета II появилась на мероприятии в костюме лазурного цвета и аналогичного оттенка шляпке. На руках у неё были белоснежные перчатки. Из обуви королева предпочла чёрные туфли. Образ дополняла бриллиантовая брошь. В Великобритании принято искать смысл в каждой детали образа монархини, поэтому эксперты два дня гадали, почему именно эта брошь красовалась на груди у правительницы. Особое внимание к украшению было приковано из-за простого факта: предыдущие 26 лет каждый год на этом же мероприятии королева носила другую брошку.

Представитель королевского ювелирного дома Court Jeweller сообщил, что украшение подарила Елизавете II уэльская гвардия. Издание Town&Country предполагает, что это украшение помогло выразить королеве уважение к первому батальону гвардейцев, который некогда проводил подобный военный парад.

В апреле эксперты гадали, что означал необычный макияж британской монархини. Во время обращения к нации из-за пандемии коронавируса на губах королевы была оранжевая помада. Тогда появилось мнение, что так королева стремилась "повысить моральный дух" своих подданных.

Елизавета II по традиции отмечает свой день рождения дважды. Первая дата совпадает с датой рождения, записанной в официальных документах, – 21 апреля. Официальных мероприятий нет: празднуют в кругу родных и самых близких друзей. Второй раз монарший день рождения проводят во вторую субботу июня.