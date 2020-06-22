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Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не Путин

22 июня 2020, 23:00  •  92 • Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния в эфире вновь набросился с оскорблениями в адрес российского лидера. Впрочем, ненароком журналист задел и главу Чечни Рамзана Кадырова. Примечательно, что вокруг журналиста и ранее разразился скандал - будто бы на него готовилось покушение. После свежей выходки не исключено, что в Грузии на Габунию начнут настоящую охоту, чтобы появилась своя "сакральная жертва".
Георгий Габуния, который год назад оскандалился в эфире "Рустави 2", вновь повторил свою выходку во время программы на другом телеканале. В своей гневной речи он сыпал проклятья в адрес Владимира Путина, мимоходом оскорбив и главу Чечни Рамзана Кадырова.
При этом журналист утверждает, будто бы его оскорбления никак не должны затрагивать российских граждан - мол, уважает русских людей и любит русскую культуру. Впрочем, эти попытки сгладить грязные оскорбления прозвучали слишком вяло.
Примечательно иное - то, как в Грузии будут реагировать на очередной скандал. На днях появилась информация, будто на Габунию готовилось покушение. Грузинские СМИ со ссылкой на украинские источники тут же "спели" - мол, покушение было заказным, а заказчики - в Чечне.
На это чеченский лидер Рамзан Кадыров отреагировал жёстко - он опроверг всяческие слухи о "заказе" на журналиста, но потребовал от Габунии встать на колени и извиниться за оскорбления, нанесённые народу нашей страны.
В противном случае, отмечал Кадыров, Габуния останется его врагом и врагом для России. Однако Габуния не внял этим призывам, заявив, что извиняться не будет, о Путине думает так же плохо, а после выдал очередной "перформанс" в эфире.
Вся эта "накачка" ситуации вокруг одиозного журналиста на руку самой Грузии. Не исключено, что после такого "перформанса" местные сочтут Габунию слишком удобной "сакральной жертвой", чтобы по своей прихоти начать шантажировать Москву.

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