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Габуния взялся за старое — за оскорбления президента России

22 июня 2020, 19:25  •  79 • В России

Скандальному грузинскому журналисту-матерщиннику не дают покоя прошлогодние лавры? Российскому президенту и оскорблениям в его адрес он опять посвятил программу и даже перешел на русский язык.

Уволенный с треском с «Рустави - 2» в прошлом году Георгий Габуния теперь лицо другого грузинского телеканала — оппозиционного «Mtavari Arkni», далеко не такого популярного, как его предыдущее место работы. Исключительно в поисках былой славы и самопиара, как считают многие в Грузии, он решил воскресить историю лета — 2019. Технология все та же — резкие, вульгарные ругательства, с помощью которых он снова пытается раскачать лодку русско-грузинских отношений.

Поводом для очередной передачи Георгия Габунии стало, якобы готовившееся на него покушение. На прошлой неделе его приятель и начальник — гендиректор телеканала Нико Гварамия сообщил, что грузинские спецслужбы задержали гражданина РФ (из Ингушетии), который по версии Габунии и Гварамии, готовил по заданию Кадырова покушение на журналиста. Примечательно, что сами спецслужбы этого не подтвердили, сообщив, что человек был задержан за изготовление и продажу поддельных документов.

Около 10 минут эфира Габуния рассказывал о той опасности, которой, якобы, подвергся. Обзывал Кадырова. А под конец выпуска перешел на русский язык и обратился к Путину лично: "Володя, дорогой ты мой…" И дальше порция оскорблений.

Выступление Габунии разлетелось по интернету, однако никакой бурной реакции у грузинского общества не вызвало. Видимо, дважды одна и та же выходка не действует даже на горячих горцев.

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