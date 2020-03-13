Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17

Судебный процесс в Гааге по делу о крушении малазийского Боинга, как и следовало ожидать, сходу превратили в русофобский фарс, засыпав РФ голословными обвинениями. Но ни предвзятые до самой подкорки судьи, ни представители сугубо европейской следственной группы так и не поняли, что незамысловатое судилище, не имеющее никакого отношения к правосудию, лишь доказало вину Украины в авиакатастрофе.На провальные несостыковки в антироссийских обвинениях Запада своим читателям указал военный корреспондент «Комсомольской » Дмитрий Стешин, отметив, что Гаага ожидаемо проигнорировала объективные доказательства в пользу показаний фальшивых свидетелей. На суде так и не раскрыли расшифрованные данные черных ящиков, хотя это должны были сделать ещё шесть лет назад. Вместо этого сторона обвинения огласила показания неких «секретных свидетелей», один из которых «по странной случайности» оказался в районе крушения самолёта 17 июля 2014 года. Там он якобы услышал русский акцент, что говорит о его иностранном происхождении. С другой стороны, как иностранец мог отличить русский язык от украинского?Каким бы глупым ни был заход с «русским акцентом», именно на него сделала ставку прокуратура Нидерландов. А вот с самописцами голландская прокуратура и смешанная следственная группа облажалась по полной. По словам Стешина, европейцы столько лет не раскрывают данные чёрных ящиков по одной-единственной причине – они доказывают вину Украины. И запад упорно скрывает эти самые важные улики, прикрывая своих украинских вассалов. Хотя таким топорным поведением прокуратура только лишний раз указывает всему мировому сообществу как минимум на причастность Украины к организации авиакатастрофы, негласно доказывая вину Киева.