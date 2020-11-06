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Гаага устала от дела о крушении MH17? Прокуроры взяли паузу для "подумать"

06 ноября 2020, 21:20  •  108 • В мире
Суд в Нидерландах информировал о приостановлении слушаний о крушении малайзийского Boeing на Украине. Гаага устала от дела о крушении MH17? Прокуроры взяли паузу, чтобы "подумать над ответом" на показания одного из обвиняемых.
Ранее в суде были продемонстрированы записи, на которых один из четверых обвиняемых по делу - гражданин России Олег Пулатов - отвечает на вопросы своих адвокатов. Видео было снято в феврале и октябре 2020 года.
5 ноября председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что слушания по делу о крушении рейса MH17 прерваны.
"Пока же прокуратура подумает над ответом на все запросы по новым расследованиям", - добавил он.
Гаага устала от дела о крушении MH17 ненадолго. Слушания обещали возобновить 12 ноября. Ещё одно заседание пройдёт на следующий день, а затем опять будет пауза. Судья объяснил, что блог с показаниями Пулатова должен был завершиться к 13 ноября, но это не случится. Рассматривается возможность провести отдельное слушание только по делу Пулатова. Возможно, оно состоится 25 ноября.
После ноябрьских заседаний перерыв будет достаточно длительным - до февраля.

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