Гаага устала от дела о крушении MH17? Прокуроры взяли паузу для "подумать"

Ранее в суде были продемонстрированы записи, на которых один из четверых обвиняемых по делу - гражданин России Олег Пулатов - отвечает на вопросы своих адвокатов. Видео было снято в феврале и октябре 2020 года.

5 ноября председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что слушания по делу о крушении рейса MH17 прерваны.

"Пока же прокуратура подумает над ответом на все запросы по новым расследованиям", - добавил он.

Гаага устала от дела о крушении MH17 ненадолго. Слушания обещали возобновить 12 ноября. Ещё одно заседание пройдёт на следующий день, а затем опять будет пауза. Судья объяснил, что блог с показаниями Пулатова должен был завершиться к 13 ноября, но это не случится. Рассматривается возможность провести отдельное слушание только по делу Пулатова. Возможно, оно состоится 25 ноября.

После ноябрьских заседаний перерыв будет достаточно длительным - до февраля.