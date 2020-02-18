Гаага требует от России $50 млрд по делу ЮКОСа, забывая о главной детали. Минюст провёл "работу над ошибками"

Бывшие акционеры компании ЮКОС должны получить от России 50 миллиардов долларов, полагает Апелляционный суд Гааги. О вынесенном решении сообщил в беседе с РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Именно он защищал Россию в скандально известном деле.

В Министерстве юстиции уже отметили, что Россия использует право апелляции. Спор продолжится в Верховном суде Нидерландов. При этом в министерстве добавили, что представители суда, вынося решение, забыли о главной детали - акционеры ЮКОСа не были "добросовестными инвесторами".

Представители российского министерства напомнили, что акционеры ЮКОСа поучили контроль над активами, проведя целый ряд незаконных операций - от сговора до откровенного подкупа. При этом при управлении компанией акционеры не платили налоги и выводили активы за рубеж. Кроме того, попросту участвовали в отмывании денег. И это не весь перечень преступлений.

Надо сказать, что решение в пользу инвесторов ЮКОСа, совершавших преступления, Гаага выносила и в июне 2014 года. Тогда Россия опротестовала вердикт. Теперь сделает то же самое. И, к слову, в апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил ранее принятое решение, отметив, что дело вообще не в компетенции Гаагского арбитража.

Как известно, одним из главных фигурантов дела ЮКОСа стал Михаил Ходорковский. Он был осуждён в России, отсидел часть срока, после решением президента России Владимира Путина помилован. Ходорковский в письме Путину отмечал, что не планирует заниматься политической деятельностью. Обещание сдерживать не собирался и, уехав из страны, фигурант начал кампанию против властей России.