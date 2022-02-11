Гаага против Польши. Беглый солдат сообщил о "геноциде"

Иск бежавшего из Польши солдата о геноциде мигрантов приняли в Международном суде в Гааге.

Заявление о "геноциде мигрантов" на границе Белоруссии и Польши передано в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, оно будет рассмотрено, заявили в организации.

Как и в случае со всеми подобными заявлениями, мы проанализируем представленные материалы в соответствии с Римским статутом и с полной независимостью и беспристрастностью

- заявили РИА Новости в МУС.

Заявление было подано от лица белорусского центра "Системная правозащита", представляющего интересы солдата из Польши Эмиля Чечко.

В МУС подчеркнули, что рассмотрят, есть ли в заявлении аспекты, находящиеся вне компетенции суда.

Солдат из Польши Чечко был задержан пограничниками Белоруссии 16 декабря, он попросил политического убежища. Солдат заявил о несогласии "с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса", а также рассказал о практике негуманного обращения с мигрантами со стороны Польши, в том числе их убийствах.

По словам Чечко, на границе в Польше было убито до 240 мигрантов, пытавшихся попасть в Евросоюз.