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Гаага обломала «крымские мечты» Украины

17 марта 2020, 07:35  •  61 • Украина

Международный арбитраж в Гааге нанёс болезненный удар по идеологии киевского режима, нивелировав и без того бессмысленные претензии Киева на Крым.

В сентябре 2016 года Украина подала иск в гаагский суд с территориальными претензиями к России. В частности, Киев утверждал, что Россия нарушает суверенное право Украины на пользование акваториями Чёрного и Азовского морей, а также континентальным шельфом морских зон, прилегающих к Крыму. Украинская сторона требовала вернуть контроль над прибрежными водами и шельфом и компенсировать ущерб, понесённый из-за оставленного на полуострове имущества.

Все свои претензии Киев обосновывал суверенитетом Украины над полуостровом.
Россия, естественно, отвергала неадекватные обвинения в свой адрес. Тяжба длилась много лет, пока при посредничестве постоянной палаты в третейском суде не был создан специальный арбитраж, которые и вынес, мягко говоря, неприятный для Украины вердикт, просто отказавшись рассматривать иск киевских юристов. Международная инстанция обосновала своё решение тем, что не обладает юрисдикцией признавать чей-либо суверенитет над определённой территорией. Соответственно, не могут быть рассмотрены и требования, основанные на утверждении, что Украина имеет какие-либо суверенные права на Крым.

По факту, Гаага навсегда обломала «крымские мечты» Украины, лишив её даже иллюзии о своём суверенном праве. Естественно, отвергнуты были и все требования о компенсации в адрес РФ. Двойные стандарты, позволявшие Украине до поры до времени одерживать «перемоги» в европейских судах, по всей видимости, канули в Лету. Европа так устала от киевской клоунады, что перестала поддакивать реформаторам даже в судебных инстанциях, вроде бы полностью продавшихся западным элитам.

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