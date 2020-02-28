Гаага использовала Крым против России. По подсказке братии Ходорковского

Юристы, представляющие интересы России, аргументировали позицию тем, что Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно, за исключением тех положений, которые противоречили российским законам.

В частности, противоречащей названа статья 26 ДЭХ, которая утверждает "безусловное согласие" на разрешение споров, в данном случае с инвесторами, в международном арбитраже. Таким образом, заявила российская сторона, в соответствии с законодательством России, споры в области публичного права могут рассматриваться исключительно в российских судах.

Применили "крымский аргумент"

Однако в Апелляционном суде Гааги не согласились с этими аргументами, заявив, что ДЭХ после заключения, но до ратификации либо временно должен применяться целиком, либо временно вообще не применяться, о чём подписавшая ДЭХ сторона должна сделать специальное заявление. Подобного заявления Россия не сделала, а значит, утверждают судьи в Гааге, должна была временно полностью выполнять договор.

В качестве основного аргумента апелляционный суд сослался на Договор о принятии Крыма в состав России от 2014 года, который вступил в силу до его ратификации. В Гааге сочли, что в этом случае Москва согласилась на временное применение международных договоров целиком, хотя некоторые положения и вступали в противоречие с российскими законами.

Отметим, что "крымский аргумент" защита бывших акционеров ЮКОСа впервые использовала в 2017 году.

"Платить Россия не будет, но крови нам попортят"

Решение международного судебного органа прокомментировал юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло.

"Понятно, что платить Россия не будет, но крови нам попортят нормально, арестуют имущество и т.д.", - написал он на своей странице в Twitter.

Эксперт добавляет, что в связи с произошедшим России необходимо выйти из всех конвенций, которые допускают вынесение иностранных судебных решений против неё. И первым в списке на выход является Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Арестовать за рубежом смогут "сущие копейки"

По мнению юриста Дмитрия Гололобова, некогда возглавлявшего правовое управление ЮКОСа, очередные попытки арестовать зарубежные российские активы - неизбежный следующий этап развития санкционного режима.

Комментируя вероятность арестов российских активов за рубежом после вынесенного Гаагой очередного решения, Гололобов напомнил "весьма и весьма агрессивную" попытку арестов российской зарубежной собственности после вынесения третейским судом решения по спору между Россией и бывшими акционерами ЮКОСа.

Как следствие, Россия оптимизировала свои зарубежные активы, избавившись ото всех условно "коммерческих", напомнил юрист. Кроме того, согласно решению французских судов, имущество ГУПов как отдельных юридических лиц не подлежит аресту по долгам государства.

Таким образом, считает Гололобов, об аресте газовых и нефтяных активов речь вообще не идёт - они самостоятельные акционерные общества, где государство просто является одним из акционеров.

"Кроме того, "окологосударственных" активов за бугром где-то всего на 3 миллиарда долларов. Из них потенциально может быть арестовано что-то в районе стоимости миллионов на 300. При этом следует иметь в виду, что однозначно принадлежащие РФ "суверенные" активы (например, имущество посольств и диппредставительств) не подлежит аресту. Остаются какие-то сущие копейки по сравнению с общей суммой вероятных долгов", - констатировал Дмитрий Гололобов в публикации в Facebook.

Не добросовестные инвесторы, а преступники

В министерстве юстиции уже отметили, что Россия использует право апелляции. Спор продолжится в Верховном суде Нидерландов. При этом в министерстве добавили, что представители суда, вынося решение, забыли о главной детали - акционеры ЮКОСа были не "добросовестными инвесторами", а преступниками, что не мешает Гааге их защищать

Контроль над своими активами акционеры ЮКОСа получили, проведя целый ряд незаконных операций - от сговора до откровенного подкупа. Кроме того, при управлении компанией акционеры не платили налоги и выводили активы за рубеж, да и попросту участвовали в отмывании денег. И это ещё не весь перечень преступлений.

Напомним, к моменту банкротства ЮКОСа в 2006 году более половины её акций находилось под контролем гибралтарской компании Group Menatep Limited (GML). Ещё около 10% акций принадлежало кипрской фирме Veteran Petroleum. При этом большая часть акций GML (70%) находилась в руках у Михаила Ходорковского, который после своего ареста передал их Леониду Невзлину.

Схема Ходорковского

Каким образом олигарху удалось стать единоличным владельцем ЮКОСа, объяснил советник генпрокурора России Салават Каримов. По его информации, Ходорковский вышел на контакт с топ-менеджерами госкомпании и предложил им взятку в размере 250 миллионов долларов. В обмен на это они убедили правительство "сконцентрировать акции в руках эффективного инвестора". Нетрудно догадаться, что этим самым "эффективным инвестором" оказался Ходорковский.

В преступной схеме принял участие сам олигарх, а также первый вице-президент ЮКОСа Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

"Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась - уже рыночная стоимость - 2 миллиардам долларов", - рассказал в интервью НТВ советник генпрокурора России.

50 миллиардов за границу

Помимо захвата государственной нефтяной компании преступным путём Ходорковский и его партнёры по ЮКОСу вывели из России порядка 51 миллиарда долларов. Эти деньги были украдены у миноритарных акционеров компании. По словам советника генпрокурора России, большая часть украденной суммы осела в банках Нидерландов.