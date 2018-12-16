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ГА ООН 17 декабря рассмотрит украинский проект о «милитаризации» Чёрного моря
16 декабря 2018, 20:24 • 71 • Украина
Генассамблея ООН в понедельник, 17 декабря, рассмотрит внесённый Украиной проект резолюции о «милитаризации» Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.
Reuters
«Завтра, 17 декабря, в Нью-Йорке в ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Чёрного и Азовского морей», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.
По его словам, соавторами резолюции согласились стать уже более 40 государств.
О подготовке Киевом соответствующего проекта стало известно в конце ноября.
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