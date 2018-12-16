ГА ООН 17 декабря рассмотрит украинский проект о «милитаризации» Чёрного моря

Генассамблея ООН в понедельник, 17 декабря, рассмотрит внесённый Украиной проект резолюции о «милитаризации» Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.

«Завтра, 17 декабря, в Нью-Йорке в ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Чёрного и Азовского морей», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, соавторами резолюции согласились стать уже более 40 государств.

О подготовке Киевом соответствующего проекта стало известно в конце ноября.