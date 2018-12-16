Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава «новой церкви» Украины не намерен принимать весомых решений без томоса
«Объединительный собор не состоялся»: в России не признают созданную на Украине ...
Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине
Война Эрдогана в Сирии усилит Россию (Камран Гасанов)
Главная / Украина

ГА ООН 17 декабря рассмотрит украинский проект о «милитаризации» Чёрного моря

16 декабря 2018, 20:24  •  71 • Украина
Генассамблея ООН в понедельник, 17 декабря, рассмотрит внесённый Украиной проект резолюции о «милитаризации» Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.
 
Reuters
 

«Завтра, 17 декабря, в Нью-Йорке в ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Чёрного и Азовского морей», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, соавторами резолюции согласились стать уже более 40 государств.

О подготовке Киевом соответствующего проекта стало известно в конце ноября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
16 декабря 2018, 10:39
Володин усомнился в легитимности принятого на Украине решения об автокефалии
16 декабря 2018, 17:09
Глава «новой церкви» Украины не намерен принимать весомых решений без томоса
15 декабря 2018, 21:39
Опубликованы данные о погибшем при крушении Су-27 на Украине пилоте

16 декабря 2018, 13:54
«Объединительный собор не состоялся»: в России не признают созданную на Украине «новую церковь»
16 декабря 2018, 20:24
Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине
16 декабря 2018, 20:24
Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
15 декабря 2018, 21:39
Тимошенко назвала переломным событием создание «новой церкви» на Украине
12 декабря 2018, 12:39
ЕС «объяснил», почему в керченской провокации «виновна» Россия
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
14 декабря 2018, 16:24
Эксперт оценил транзит российского газа через Украину в Европу
12 декабря 2018, 22:24
"Танки не заводятся, у БМП слито топливо, жинка катит бочку бензина": В Сети придумали план "вторжения России" на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.