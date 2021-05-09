Очередной саммит G7 показал, что в политике наших так называемых партнёров за последнее 20-летие мало что изменилось. Требования "Большой семёрки" лишь подтвердили легендарную шутку КВН о работе президента России Владимира Путина.

Министры иностранных дел так называемой Большой семёрки заявили, что в идеале хотят установить с Россией стабильные и предсказуемые отношения. Но при этом Запад продолжит укреплять свои коллективные возможности "перед лицом действий Москвы". Другими словами, страны G7 не готовы менять свою позицию относительно санкционного давления на Россию. А русские, как считают наши так называемые партнёры, должны играть по их правилам.

Таким образом, лидеры стран G7 лишь подтвердили ставшую легендарной шутку КВН о "восьмёрке", ужавшейся со временем до "семёрки", и президенте России Владимире Путине. Кстати говоря, Россию неоднократно пытались вернуть в формат "восьмёрки", но тут уже нам стало неинтересно.

Из G8 Москву исключили в 2014 году, после чего изменилось название структуры на G7. Наша страна работала с партнёрами по G8 с 1997 года. А политическое решение о приостановлении членства было принято после того, как крымчане решили вернуться в состав России. Остаётся лишь добавить, что легендарная шутка КВН возвращает нас во времена "восьмёрки". В 2000 году петербургская команда показала миниатюру "Путин, волк и семеро козлят". Тогда работу президента России Владимира Путина на саммите G8 описали как:

" Путин на G8 - это волк и семеро козлят. Причем козлят - это глагол".

А начали миниатюру с того, как поменялись некогда "свои парни" - кто-то остался тут, "а Володька..." в президенты пошёл.