G7 устами Госдепа выступила с требованием к России по Навальному

Министры иностранных дел стран "Большой семёрки" (G7) выступили с совместным заявлением по ситуации со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального. Его распространила пресс-служба Госдепа США.

В заявлении Россию призывают ответить, на ком лежит ответственность за "отравление" оппозиционного блогера. Также главы МИД стран G7 требуют привести виновных к ответственности.

Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, - гласит сообщение.

Также там говорится, что страны G7 считают "отравление" подтверждённым и расценивают его как "удар по демократии и политическому плюрализму" в России.

Напомним, что об "отравлении" Навального ядом "Новичок" заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она объявила, что немецкие военные специалисты нашли боевое отравляющее вещество в анализах блогера-оппозиционера. При этом Германия почему-то отказывается обнародовать эти самые результаты анализов, но зато вместе с остальными требует от России каких-то объяснений.