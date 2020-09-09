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G7 устами Госдепа выступила с требованием к России по Навальному

09 сентября 2020, 08:45  •  146 • Политика
Страны G7 выпустили заявление по поводу ситуации с Навальным. "Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением", - гласит сообщение, распространённое Госдепом США.
Министры иностранных дел стран "Большой семёрки" (G7) выступили с совместным заявлением по ситуации со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального. Его распространила пресс-служба Госдепа США.
В заявлении Россию призывают ответить, на ком лежит ответственность за "отравление" оппозиционного блогера. Также главы МИД стран G7 требуют привести виновных к ответственности.
Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, - гласит сообщение.
Также там говорится, что страны G7 считают "отравление" подтверждённым и расценивают его как "удар по демократии и политическому плюрализму" в России.
Напомним, что об "отравлении" Навального ядом "Новичок" заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она объявила, что немецкие военные специалисты нашли боевое отравляющее вещество в анализах блогера-оппозиционера. При этом Германия почему-то отказывается обнародовать эти самые результаты анализов, но зато вместе с остальными требует от России каких-то объяснений.

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