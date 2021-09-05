|
G7 придётся жить без "русского волка". Россия опровергла Токио
05 сентября 2021, 14:15 • 99 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по поводу предложения об участии России в "Семёрке" по ситуации в Афганистане.
Ранее Мария Захарова отреагировала на предложение об участии России в G7 по поводу Афганистана. Она отметила, что западные коллеги не могут сами определиться с форматом встречи, и назвала этот подход "несистемным".
По ее словам, встречу по Афганистану предлагали Берлин и Париж, но речи о "Семёрке" не шло. Токио же, наоборот, говорило о ней.
Дипломат подчеркнула, что Запад сам не понимает, что хочет от окружающих.
О "Семерке" есть анекдот из КВН, который был придумал еще в 2 000 году. Команда из Петербурга описала работу саммита G8 (Россия была в его составе до 2014 года) так:
"Путин на G8 - это волк и семеро козлят. Причем "козлят" - это глагол". Видимо, "Семерка" в этом году останется без "волка".
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2021, 17:15
|
02 сентября 2021, 04:40
|
31 августа 2021, 03:10
|
01 сентября 2021, 23:10
|
01 сентября 2021, 15:50
|
03 сентября 2021, 01:45
|
04 сентября 2021, 06:10