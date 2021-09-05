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G7 придётся жить без "русского волка". Россия опровергла Токио

05 сентября 2021, 14:15  •  99 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по поводу предложения об участии России в "Семёрке" по ситуации в Афганистане.
Ранее Мария Захарова отреагировала на предложение об участии России в G7 по поводу Афганистана. Она отметила, что западные коллеги не могут сами определиться с форматом встречи, и назвала этот подход "несистемным".
По ее словам, встречу по Афганистану предлагали Берлин и Париж, но речи о "Семёрке" не шло. Токио же, наоборот, говорило о ней.
Дипломат подчеркнула, что Запад сам не понимает, что хочет от окружающих.
О "Семерке" есть анекдот из КВН, который был придумал еще в 2 000 году. Команда из Петербурга описала работу саммита G8 (Россия была в его составе до 2014 года) так:
"Путин на G8 - это волк и семеро козлят. Причем "козлят" - это глагол". Видимо, "Семерка" в этом году останется без "волка".

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