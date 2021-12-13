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G7 осудила Путина за "невидимые войска"

13 декабря 2021, 01:30  •  112 • Политика
Группа G7 осудила президента России Владимира Путина за "невидимые войска", которые якобы осаждают границу Украины. "Семёрка" заявила, что Россия заплатит "серьёзную цену", если вторгнется в соседнюю страну.
Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7, сделанном по итогам заседания в Ливерпуле. Западные страны традиционно осудили Россию за то, что она "угрожает Украине", и в очередной раз предупредили Москву об ответственности за "агрессию".
У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьёзную цену,
- говорится в итоговом коммюнике.
Примечательно, что русские войска, которые уже несколько недель не дают покоя западному сообществу, никто ни разу не видел. Информацию о том, что Россия стягивает силы к границе с Украиной, начали и продолжают распространять поддерживающие демократов американские СМИ. При этом они ссылаются либо на некие ролики в соцсетях, которые могли быть сняты в любое время и в любом месте, либо на некие источники, которые ввиду своей анонимности доверия не вызывают.
Некоторые эксперты полагают, что США таким образом готовят почву для принуждения Германии к отказу от "Северного потока - 2". Другие видят в этом попытку скрыть подготовку украинского наступления на Донбасс. Третьи считают, что вся история с русскими войсками изначально была задумана ради пиара президента США Джо Байдена, который уговорил президента России Владимира Путина не нападать на Украину и таким образом реабилитировался за свой провал в Афганистане.

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