G7 описала, какие отношения хочет установить с Россией

Министры иностранных дел так называемой "Большой семёрки" заявили, что в идеале хотят установить с Россией стабильные и предсказуемые отношения. Но при этом Запад продолжит укреплять свои коллективные возможности "перед лицом действий Москвы".

Министры иностранных дел группы семи (G7) хотят установить с Россией стабильные и предсказуемые отношения, но при этом Запад не оставит попытки укреплять коллективные возможности перед лицом действий Москвы, якобы несущих угрозу мировому порядку, передаёт агентство Bloomberg.

"Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", - приводит агентство слова из проекта коммюнике G7.

При этом далее в сообщении подчёркивается, что поведение России, которое "угрожает основанному на правилах международному порядку", необходимо останавливать.

Ранее Москва последовательно опровергала утверждения Запада о том, что действия России носят безрассудный, агрессивный характер или направлены против других стран.