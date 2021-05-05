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G7 описала, какие отношения хочет установить с Россией
05 мая 2021, 21:30 • 73 • Политика
Министры иностранных дел так называемой "Большой семёрки" заявили, что в идеале хотят установить с Россией стабильные и предсказуемые отношения. Но при этом Запад продолжит укреплять свои коллективные возможности "перед лицом действий Москвы".
Министры иностранных дел группы семи (G7) хотят установить с Россией стабильные и предсказуемые отношения, но при этом Запад не оставит попытки укреплять коллективные возможности перед лицом действий Москвы, якобы несущих угрозу мировому порядку, передаёт агентство Bloomberg.
"Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", - приводит агентство слова из проекта коммюнике G7.
При этом далее в сообщении подчёркивается, что поведение России, которое "угрожает основанному на правилах международному порядку", необходимо останавливать.
Ранее Москва последовательно опровергала утверждения Запада о том, что действия России носят безрассудный, агрессивный характер или направлены против других стран.
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