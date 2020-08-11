G7 нового масштаба: Взбунтуется ли Трамп против сенаторов ради Путина?

О своём желании пригласить на грядущий саммит G7 президента России Владимира Путина американский лидер Дональд Трамп уже ранее высказывался. Подтвердил своё желание глава Белого дома и теперь на встрече с журналистами.

"Я бы, конечно, пригласил его на встречу, - ответил Трамп на вопрос о приглашении для Путина. - Я думаю, что он - важный фактор".

В то же время президент США уточнил, что приглашения для лидеров стран "Большой семёрки" пока не рассылались. Но отметил, что провести саммит G7 он бы хотел уже после президентских выборов.

Своим решением пригласить Путина на встречу "Большой семёрки" Трамп фактически бунтует против группы американских сенаторов, которые ранее внесли на рассмотрение проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Попутно Трампа обвинили в желании "вознаградить Кремль".

Впрочем, судя по желанию Трампа, он вообще намерен собрать "Большую семёрку" нового масштаба - с расширенным составом, - пригласив для участия в саммите лидеров стран, которые официально не входят в G7. Ранее Трамп упоминал о желании видеть на встрече помимо России лидеров Австралии, Индии и Республики Корея.