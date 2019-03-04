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G7 и Всемирный банк призвали Киев вернуть статью о незаконном обогащении
04 марта 2019, 14:54 • 62 • Украина
Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении является значительным поражением в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в совместном заявлении G7 и Всемирного банка.
РИА Новости
«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе — это крупное поражение в борьбе с коррупцией на Украине», — указывается в заявлении.
Как отмечается, это ослабило всю антикоррупционную архитектуру и повлияло на способность расследовать коррупцию в высших эшелонах власти.
«Большая семёрка» и Всемирный банк призвали Киев активизировать усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов, в частности вернуть ответственность за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ.
Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность данным решением Киева.
Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозить безвиз с ЕС и лишить её кредитов МВФ.
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