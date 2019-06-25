G20: саммит «на ногах». Слабые переговорные позиции Трампа • 49 • Аналитика









Война «на паузе»

Перед Осакой произошло незаурядное событие: Трамп отменил войну с Ираном всего за десять минут до её начала, об этом он сообщил в своём твиттере. Что сказать? Дважды молодец: сначала отдал приказ, потом его отменил. И сам об этом рассказал, зачем рассказал? Чтобы предстать героем?



После этого с Трампом бессмысленно заключать какие-либо сделки, если он свои приказы отменяет. Вообще, у Трампа самые слабые переговорные позиции в Осаке в сравнении с Путиным или Цзиньпином. Что серьёзного может сказать Трамп, когда неизвестно, чем и когда закончится его война с Конгрессом? Когда на законодательном уровне Россия и Китай объявлены США противниками, подвергаются голословным обвинениям и санкциям? О чём с ним договариваться?



Правда, Трамп только что официально объявил, что намерен переизбираться на второй срок, и это повышает, конечно, его политический вес. И политическую нестабильность в мире. Война с Ираном поставлена Трампом «на паузу» из-за начавшейся в США предвыборной кампании, утверждают американские эксперты.



Вторым, причём предсказываемым перед Осакой событием, стала новая антироссийская провокация, на этот раз она случилась в Грузии. По никчёмному, но антироссийскому поводу там начались беспорядки, называемые некоторыми экспертами новой «революцией роз». Перед предыдущим G20 в Буэнос-Айресе произошла, напомним, «керченская» антироссийская провокация. Перед новой революцией Грузию посетил высокопоставленный политик из США, перед войной экс-президента Саакашвили «08.08.08» Грузию тоже посетил высокий американский гость. Может быть, это случайное совпадение, а может быть, и нет.



За новой дестабилизацией Грузии стоит опять Саакашвили: он уже поддержал новую «революцию роз», которую делают его сторонники. Очевидно также, что Саакашвили – агент США, поэтому его не смог прищучить президент Порошенко, поэтому до него не может добраться грузинская Фемида, поэтому его партия в Грузии набрала такую силу. Видимо, поэтому Москва реагирует жёстко: прекращает организованный туристический поток и авиасообщение с Грузией, далее могут последовать и экономические санкции. Проводить далее антироссийскую политику на российские деньги Москва Грузии не позволяет. На очереди Украина?



Мировое правительство

В принципе, G20 можно рассматривать как видимое «мировое правительство», и по его рассмотрению можно сказать, что в нём наличествуют разброд и шатания. Мир под грузом проблем катится куда-то сам по себе, а его лидеры – сами по себе.



Горячие политические темы Ближнего Востока, Украины или Венесуэлы, как и глобальной стратегической безопасности, кибербезопасности, экологии, и другие мировые темы серьёзно не обсуждаются. Наступают времена кризиса уже человеческой идентичности: наряду с историческими «он» и «она» появляется «оно», и оно диктует свои права! Но у мировых лидеров в повестке дня: нападут США на Иран или нет?



Серьёзный политический аспект G20 заключается в том, что он может стать со временем альтернативой ООН, особенно если ООН хватит вдруг паралич, что может быть. Тогда мировая политическая тусовка G20 станет единственным форумом мировых лидеров. И Россия участвует в повышении её политического веса, и умаляет этим политический вес ООН. G20 же всё более «убивает» значение ООН.



Все мировые лидеры отдают себе отчёт, что в реальном мире есть только несколько центров принятия политических решений, один из которых расположен в США: все западные страны независимы условно, поскольку зависят от США. Поэтому двух или трёхсторонние форматы встреч лидеров великих держав показывают значительно большую эффективность. Только что в Питере на ПМЭФ Владимир Путин и Си Цзиньпин провели полноценный двухсторонний саммит, а в Осаке пройдёт саммит лидеров РИК: России, Индии и Китая.



Политика как пиар

Саммиты G20 превращаются всё более в пиар политических деятелей в своих узкокорыстных предвыборных целях. Вот зачем нам такие игры? Может быть, не стоит российскому президенту вместе с китайским коллегой участвовать в этой ярмарке политического тщеславия? Чтобы показать её никчемность и поднять авторитет ООН?



Да, в Осаке будут сделаны какие-то громкие, но пустые заявления, будут красивые кадры встречи на высшем уровне. Был такой французский президент Саркози, на какой-то мировой встрече он радовался, что сделал селфи с Путиным, и сразу отправил фото жене, похвастался. И в Осаке, наверняка, будет масса селфи политиков друг с другом, ради этого большинство из них, похоже, туда и едет.

Весь мировой бомонд ждёт встречи лидеров G20 в Осаке 28-29 июня. Найден отвечающий современному состоянию дел в мире формат встреч мировых лидеров — «на ногах». Встреча президентов Трампа и Путина в Осаке предполагается «на ногах», и в этом заключается большой смысл: за столом переговоров стороны договориться ни о чём не могут.Перед Осакой произошло незаурядное событие: Трамп отменил войну с Ираном всего за десять минут до её начала, об этом он сообщил в своём твиттере. Что сказать? Дважды молодец: сначала отдал приказ, потом его отменил. И сам об этом рассказал, зачем рассказал? Чтобы предстать героем?После этого с Трампом бессмысленно заключать какие-либо сделки, если он свои приказы отменяет. Вообще, у Трампа самые слабые переговорные позиции в Осаке в сравнении с Путиным или Цзиньпином. Что серьёзного может сказать Трамп, когда неизвестно, чем и когда закончится его война с Конгрессом? Когда на законодательном уровне Россия и Китай объявлены США противниками, подвергаются голословным обвинениям и санкциям? О чём с ним договариваться?Правда, Трамп только что официально объявил, что намерен переизбираться на второй срок, и это повышает, конечно, его политический вес. И политическую нестабильность в мире. Война с Ираном поставлена Трампом «на паузу» из-за начавшейся в США предвыборной кампании, утверждают американские эксперты.Вторым, причём предсказываемым перед Осакой событием, стала новая антироссийская провокация, на этот раз она случилась в Грузии. По никчёмному, но антироссийскому поводу там начались беспорядки, называемые некоторыми экспертами новой «революцией роз». Перед предыдущим G20 в Буэнос-Айресе произошла, напомним, «керченская» антироссийская провокация. Перед новой революцией Грузию посетил высокопоставленный политик из США, перед войной экс-президента Саакашвили «08.08.08» Грузию тоже посетил высокий американский гость. Может быть, это случайное совпадение, а может быть, и нет.За новой дестабилизацией Грузии стоит опять Саакашвили: он уже поддержал новую «революцию роз», которую делают его сторонники. Очевидно также, что Саакашвили – агент США, поэтому его не смог прищучить президент Порошенко, поэтому до него не может добраться грузинская Фемида, поэтому его партия в Грузии набрала такую силу. Видимо, поэтому Москва реагирует жёстко: прекращает организованный туристический поток и авиасообщение с Грузией, далее могут последовать и экономические санкции. Проводить далее антироссийскую политику на российские деньги Москва Грузии не позволяет. На очереди Украина?В принципе, G20 можно рассматривать как видимое «мировое правительство», и по его рассмотрению можно сказать, что в нём наличествуют разброд и шатания. Мир под грузом проблем катится куда-то сам по себе, а его лидеры – сами по себе.Горячие политические темы Ближнего Востока, Украины или Венесуэлы, как и глобальной стратегической безопасности, кибербезопасности, экологии, и другие мировые темы серьёзно не обсуждаются. Наступают времена кризиса уже человеческой идентичности: наряду с историческими «он» и «она» появляется «оно», и оно диктует свои права! Но у мировых лидеров в повестке дня: нападут США на Иран или нет?Серьёзный политический аспект G20 заключается в том, что он может стать со временем альтернативой ООН, особенно если ООН хватит вдруг паралич, что может быть. Тогда мировая политическая тусовка G20 станет единственным форумом мировых лидеров. И Россия участвует в повышении её политического веса, и умаляет этим политический вес ООН. G20 же всё более «убивает» значение ООН.Все мировые лидеры отдают себе отчёт, что в реальном мире есть только несколько центров принятия политических решений, один из которых расположен в США: все западные страны независимы условно, поскольку зависят от США. Поэтому двух или трёхсторонние форматы встреч лидеров великих держав показывают значительно большую эффективность. Только что в Питере на ПМЭФ Владимир Путин и Си Цзиньпин провели полноценный двухсторонний саммит, а в Осаке пройдёт саммит лидеров РИК: России, Индии и Китая.Саммиты G20 превращаются всё более в пиар политических деятелей в своих узкокорыстных предвыборных целях. Вот зачем нам такие игры? Может быть, не стоит российскому президенту вместе с китайским коллегой участвовать в этой ярмарке политического тщеславия? Чтобы показать её никчемность и поднять авторитет ООН?Да, в Осаке будут сделаны какие-то громкие, но пустые заявления, будут красивые кадры встречи на высшем уровне. Был такой французский президент Саркози, на какой-то мировой встрече он радовался, что сделал селфи с Путиным, и сразу отправил фото жене, похвастался. И в Осаке, наверняка, будет масса селфи политиков друг с другом, ради этого большинство из них, похоже, туда и едет. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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