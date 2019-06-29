G20 разочаровал Путина? "Прорывов нет"

В эти минуты в Осаке проходит итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Он поделился с журналистами своим мнением после проведённых на саммите G20 встреч на высшем уровне.

В том числе глава государства отметил, что на "Большой двадцатке" "прорывов нет". Говорит ли это о том, что президент разочарован итогами саммита?

Не исключено, но при этом глава государства подчеркнул, что все его коллеги - участники стран "Большой двадцатки" - подтвердили свою готовность работать по реформированию мировой торговли и ВТО.