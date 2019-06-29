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G20 разочаровал Путина? "Прорывов нет"

29 июня 2019, 12:54  •  35 • Политика
Президент России Владимир Путин во время своей итоговой пресс-конференции на саммите G20 отметил, что "прорывов нет". Говорит ли это о разочаровании российского лидера от прошедших встреч с коллегами?
В эти минуты в Осаке проходит итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Он поделился с журналистами своим мнением после проведённых на саммите G20 встреч на высшем уровне.
В том числе глава государства отметил, что на "Большой двадцатке" "прорывов нет". Говорит ли это о том, что президент разочарован итогами саммита?
Не исключено, но при этом глава государства подчеркнул, что все его коллеги - участники стран "Большой двадцатки" - подтвердили свою готовность работать по реформированию мировой торговли и ВТО.

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