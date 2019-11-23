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G20 "отвечает интересам всех": Лавров раскрыл детали разговора с замом госсекретаря США Салливаном
23 ноября 2019, 17:09 • 47 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл журналистам детали своего недавнего разговора с заместителем госсекретаря Соединённых Штатов Джоном Салливаном, которого прочат в послы США в РФ. Российский министр также уточнил, что обе стороны обсудили роль G20 в международных отношениях, отметив, что группа "отвечает интересам всех".
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях совещания глав МИД стран G20 в японском городе Нагоя провёл встречу с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном. Некоторые детали проведённого разговора глава МИД РФ раскрыл журналистам, отметив, что речь шла о путях решения множества проблем, возникших между Москвой и Вашингтоном.
Лавров заметил, что в МИД, конечно, известно о том, что именно Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в России. Так что беседа касалась первоочередных вопросов.
"Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях", - прояснил некоторые детали разговора с американским дипломатом российский министр.
Кроме того, Лавров отметил, что обе стороны обсудили роль "большой двадцатки" в международных отношениях, отметив, что группа "отвечает интересам всех".
"Подтвердили поддержку этой структуры, она отвечает интересам всех и создаёт хорошую площадку для достижения общеприемлемых договорённостей", - цитирует Лаврова ТАСС.
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