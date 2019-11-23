G20 "отвечает интересам всех": Лавров раскрыл детали разговора с замом госсекретаря США Салливаном

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях совещания глав МИД стран G20 в японском городе Нагоя провёл встречу с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном. Некоторые детали проведённого разговора глава МИД РФ раскрыл журналистам, отметив, что речь шла о путях решения множества проблем, возникших между Москвой и Вашингтоном.

Лавров заметил, что в МИД, конечно, известно о том, что именно Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в России. Так что беседа касалась первоочередных вопросов.

"Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях", - прояснил некоторые детали разговора с американским дипломатом российский министр.

Кроме того, Лавров отметил, что обе стороны обсудили роль "большой двадцатки" в международных отношениях, отметив, что группа "отвечает интересам всех".

"Подтвердили поддержку этой структуры, она отвечает интересам всех и создаёт хорошую площадку для достижения общеприемлемых договорённостей", - цитирует Лаврова ТАСС.