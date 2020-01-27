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Фюзеляж с символикой ВВС США: что известно о крушении самолёта в Афганистане
27 января 2020, 20:24 • 4 • В мире
Пентагон проводит расследование сообщений о крушении самолёта в Афганистане. Воздушное судно разбилось 27 января в провинции Газни. По данным местных властей, оно не принадлежит афганской авиакомпании. Согласно опубликованным в сети кадрам с места аварии, на корпус фюзеляжа нанесён логотип, идентичный символике ВВС США. На основе видео журналисты предположили, что это Bombardier E-11A, который используется американскими военными в этом регионе для воздушной разведки. Ответственность за сбитый самолёт взяли на себя участники группировки «Талибан»*.
Пентагон проводит расследование сообщения о крушении самолёта в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель армии США майор Бет Риордан, сообщает AP.
По её словам, принадлежность воздушного судна пока не определена. Дальнейшие комментарии на эту тему Риордан давать отказалась.
Ранее в провинции Газни потерпел крушение самолёт. Представитель канцелярии губернатора Ариф Нури в разговоре с CBS заявил, что воздушное судно было сильно повреждено и определить его принадлежность не представляется возможным. По его словам, были обнаружены два погибших пилота.
Нури подчеркнул, что самолёт упал в районе, контролируемой талибами, что усложняет поисково-спасательные работы.
Ответственность за крушение самолёта на себя взял «Талибан». Соответствующее сообщение опубликовали афганские СМИ. В движении заявили, что «сбили» военный борт США.
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