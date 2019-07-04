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Фурора не получилось: Обещанные Трампом на 4 июля танки пришли ржавыми и без стволов

04 июля 2019, 06:39  •  118 • В мире
В среду, 3 июля у мемориала Авраама Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне появилась первая бронетехника, которую Трамп обещал продемонстрировать в день независимости. Фурора не получилось: внешний вид потрепанных, без стволов и со следами ржавчины бронемашин "Брэдли" едва ли мог кого-нибудь впечатлить.
Машины были размещены прицепленных к грузовикам платформах на колесах. Оптику предусмотрительно прикрыли картонками.
Позднее стало известно, что "Адамсы" – а именно про них говорил Дональд Трамп, до места назначения еще не доехали. А "Брэдли" предназначаются не для парада, а для "украшения" сцены, с которой в День независимости США выступит американский президент.
После того, как бронемашины согнали с платформы, их установили по бокам от сцены, сняли с них картонки и отмотали зеленый скотч, которым закрыли оптику на башне.
К слову, сами бронемашины публика, которая придет на Национальную аллею, чтобы посмотреть на салют, скорее всего и не увидит. Сцена, которую они "украшают", от всего пространства аллеи будет отгорожена, здесь установят огромные экраны. Не будет видно и самого президента, а собравшиеся здесь американцы смогут наблюдать за Трампом только на мониторах.
Небольшой пятачок между сценой и экраном предназначен для торжественной части: выходов военного оркестра и почетного караула, репетиции которых продолжались вечером 3 июля.
Предполагается, что где-то на Национальной аллее также будут установлены два танка "Абрамс" черно-зеленого цвета, бронированная ремонтная машина на гусеницах и внедорожник "Хаммер" пустынной окраски. Их показала на фотографиях газета USA Today.
Во время самого праздника на Вашингтоном пролетит президентский борт, пилотажная группа "Голубые ангелы" покажет свое мастерство на истребителях F-22. Также зрители увидят стратегические бомбардировщик В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, а также новейший истребитель-бомбардировщик F-35 и вертолеты Sikorsky/Lockheed Martin VH-92.
Напомним, Трамп обещал американцам устроить такой праздник в честь Дня независимости, который они ещё не видели. В том числе он решил устроить парад военной техники, на котором продемонстрируют новейшие виды вооружения - к примеру, танки "Абрамс" и "лучшие в мире истребители".
В "Твиттере" Трамп написал, что намерен потратить на празднование "небольшую сумму" - около 92 млн долларов. В комментариях его обругали и предложили отдать эти средства военным ветеранам, а не тратить их на салют и прочие внешние атрибуты.
Голливудская актриса Миа Фэрроу также обругала президента США Дональда Трампа в "Твиттере". Артистку возмутили безумные траты на празднование Дня независимости, которые Трамп назвал "скромными". Припомнив, что президент США собрался устроить даже парад военной техники, Фэрроу заявила: "Никакие танки не прикроют саморекламы".

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