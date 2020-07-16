Фургала в суд не привезли - об отказе узнал онлайн: Политтехнолог сделал выводы об указе Путина

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал апелляцию на свой арест. Однако Мосгорсуд признал его нахождение под стражей законным. На оглашение вердикта главу региона даже не повезли из СИЗО - о решении он узнал во время онлайн-конференции из зала суда.

Таким образом, решение об избрании Фургалу меры пресечения было оставлено судьёй без изменения.

Политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик", комментируя отказ суда, сделал свои выводы об указе президента России Владимира Путина.

"Губернатору Фургалу отказали сегодня в суде в удовлетворении жалобы на его арест, он останется в СИЗО. Вот теперь кадровики имеют полное право выдать на-гора указ президента", - пишет политический эксперт.

Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик"

Очевидно, речь идёт об указе об отставке губернатора Хабаровского края. Напомним, соответствующего документа пока нет.

Напомним, ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали соучастники убийств, что ему и вменяется. Заниматься расследованием его уголовного дела будут московские следователи. А оперативное сопровождение, как известно, ведёт ФСБ.

Следствие полагает, что преступления были совершены в 2004-2005 годах. Кроме того, Фургал, как сообщали ранее в СКР, проверяется на причастность к другим тяжким преступлениям на территории трёх регионов - Амурской области, Хабаровского края и Приморского края.