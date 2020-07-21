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Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки

21 июля 2020, 09:00  •  196 • Политика
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о покушении на убийства предпринимателей, обратился 21 июля к жителям региона в связи со своей отставкой.
«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами! Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — написал Фургал в Instagram.
Бывший глава региона поблагодарил всех, «кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал». Он также подчеркнул, что «Хабаровский край — край сильных духом людей».
20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев.
Сергея Фургала задержали 9 июля и арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Евгения Зори, Олега Булатова и Романа Сандалова в 2004–2005 годах.
Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

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