Фургал как новая единица измерения российской реальности • 81 • Аналитика

Итак, мне кажется, пора вводить новую единицу измерения – Фургал. Некий показатель полезности человека на посту по отношению к тому, как к человеку относится власть.





К Фургалу, бывшему (надеюсь, временно) губернатору Хабаровского края, федеральная власть явно относится максимально негативно. Это видно даже по тому, как за своего подчиненного «боролся» глава ЛДПР Жириновский. Кроме пары сотрясений воздуха – ничего. Зато когда люди вышли на защиту своего губернатора, глава ЛДПР быстренько кинулся оправдываться, что к митингам партия никакого отношения не имеет.



Конечно, правильно. За такие вещи и партбилет на стол можно положить. В нашем случае – удостоверение депутата Госдумы. И прощай, сытая и ненапряжная жизнь… Есть о чем беспокоиться.



Почему все вышло именно так?



Очень внимательно ознакомившись в тем, что пишут на дальневосточных форумах (ну не телевизор смотреть, в конце концов?), я понял одно: весь сыр-бор из-за того, что шмель Фургал восстал против меда. Пчелы обеспокоились. Было с чего.



Главная проблема Фургала в том, что начал работать. Причем работать не так, как это общепринято у чиновников вообще и губернаторов в частности. Он покусился на самое святое, что есть у чиновника: на его комфортную работу.



Здесь, в списке, который я приведу далее, кроется ответ на то, почему Москва так скоропалительно решила снять-наказать-посадить, а хабаровчане пошли на улицы.



Причем не санкционированно, без каких-либо поползновений со стороны того же Темного Лорда Н и печенек от всяких европейских правозащитных организаций. Взяли и вышли. И будут выходить еще и еще.



Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо просто ознакомиться с тем, что успел наворотить за два года губернатор Фургал:



— срезал в два раза доплаты к пенсиям краевых чиновников и депутатов, председателя региональной Думы и… губернатору. То есть себе. Это всего 9 миллионов рублей, которые Фургал обещал отправить на соцнужды. 9 миллионов. Тем не менее;



— уменьшил зарплату… губернатору! То есть опять себе. Вдвое. С 800 до 400 тысяч;



— запретил членам краевого правительства приобретать билеты в командировки бизнес-класса — только эконом. Исключение было сделано для трех первых заместителей;



— внес важнейшее изменение в краевую жилищную программу для молодых семей. Край доплачивал 35% за жилье молодым семьям. Возникла очередь, так как всем молодым нужно жилье. Кто не успевал получить льготу до 36 лет, просто пролетал как фанера над Хабаровском. Фургал убрал это ограничение;



— отменил двойное меню для школьников. То есть раньше было в школах так: у обычных одно меню (побогаче), у льготников (из тех же многодетных семей) – изрядно поскромнее. Теперь меню одно на всех.



Здесь произошел интересный случай. В Комсомольске-на-Амуре местные чиновники восстали. Ну нет возможности изыскать целых 5,5 миллионов рублей на обеды для школьников. Не резиновый бюджет у города!



На следующем заседании Фургал поинтересовался, откуда город взял 24 миллиона на содержание самих чиновников. В 2018-м году содержание аппарата обходилось в 510 млн. рублей, а в 2019-м – уже в 534 миллиона.



Прекрасно, правда? На себя чиновнички 24 миллиона где-то отыскали, а на детей 5,5 не смогли.



Прекрасная такая картинка современной власти. На 60 фургалов тянет, если так.





Идем дальше:



— запустил программу для всех жителей территорий Крайнего Севера и приравненных к ним, по 4 перелета в год по льготным билетам: 3 тысячи за ребенка, 4,5 — за взрослого. Доплачивал, понятное дело, из краевого бюджета;



— приказал аннулировать итоги подозрительных аукционов по госзакупкам в общей сумме на 150 миллионов рублей;



— провел сокращение аппарата краевого правительства, что в плане экономии дало около 600 миллионов рублей в год. Сократил 4 краевых министерства из 20;



— очень сильно заставил задуматься прокуратуру на тему того, что делать со строительными компаниями, обманывающими дольщиков;



— выдал за 2 года 580 квартир для сирот. Кто не понимает: человек из детского дома, выходя в зрелую жизнь, имеет право на жилье от государства. И краевое государство обязано ему это жилье предоставить. За свой счет. Не знаю, сколько в Хабаровске стоит самая позорная «однушка», но она стоит денег;



— выставил на продажу (пока, правда, покупателя не нашлось) яхту «Виктория», стоявшую на балансе краевой администрации. Только обслуживание этого судна стоило казне 600 тысяч рублей в год. Наверное, не продадут, но инициатива хорошая;



— пересмотрел квоты на вылов рыбы, вырубку и экспорт леса.



Вообще, как я понимаю, прокручивая в голове ремонт мостов, строительство НПЗ, ремонт школ и детских садов, выплаты долгов в бюджет (уменьшили за прошлый год долг края на 2 млрд. рублей), вообще непонятно становится, как такое вообще могло быть. По идее, тут не следователей надо было нанимать, а киллера.





Ситуация очень неприглядная: губернатор, работающий для народа! Мало того что делает, так он еще делает больше того, что обещал! И он не единоросс, он со стороны.



И, кстати, тест на «поправь Конституцию» в Хабаровском крае явно тоже не прошли. 44% явка, 62% «за» поправки. Нехорошо. Некрасиво. Было же сказано самим, что 70%.



И получается, что каким-то образом на другом краю страны во власти оказался приличный человек, который мало того что сам не ворует вроде как, да еще и другим не дает! Более того, осложняет жизнь чиновникам по полной программе!



В общем, ситуация непростая. Создающая напряжение и сомнение одновременно.



И в такое вот время, нежданно-негаданно, наверное, даже совершенно случайно, бывший деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков, обвиняемый в убийстве, заключает сделку со следствием и сообщает о страшных преступлениях хабаровского губернатора 15-летней давности.



И вот теперь оба бывших партнера сидят в Лефортово. Как – в конце материала я дам ссылку на интервью, которое взяли члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия, в функции которой как раз входит мониторинг мест содержания под стражей) и у Фургала, и у Мистрюкова.



Может, сотрудники ОНК были несколько пристрастны к Мистрюкову, но мне тоже не сильно верится в его внезапное прозрение и признание. Видимо, не верят и в Хабаровске, потому что продолжают выходить на улицы. Нарушая, между прочим, закон.



Очень как-то все своевременно так вышло: и Мистрюков «вспомнил», и следствие наше так оперативно сработало… Хотя уже удивляет, насколько оно (следствие) быстро и не особо утруждаясь проверкой, схватило Фургала. Действительно, как не поверить бывшему компаньону… которому грозит неслабый такой срок за убийство?



Старая песня, но коль наши органы обещали скостить/ослабить, знаете – и не то напишешь. Особенно если все действительно так, как про себя говорит Мистрюков в интервью. Но еще очные ставки…



Но мы говорим о Хабаровске.



Обратил внимание на многочисленных видео оттуда, что в городе не все хорошо. Люди выходят на улицы, люди говорят в поддержку своего Фургала. Люди аплодируют и скандируют «Спасибо!», когда сотрудники полиции выводят из толпы провокаторов.



А провокаторы есть.



Снос памятника маршалу Коневу в Праге: достойной реакции так и не последовало



Вот эти реальные провокаторы, которые кричат «Путин вор!», — вот они-то совершенно неспроста. Вот их надо не просто выводить, а опрашивать. С пристрастием. Потому что все происходящее можно записать и подать кому надо (да, Путину) под подобающим соусом.



И это блюдо вряд ли понравится хабаровчанам.



Происходящее вызывает двойственные ощущения. Стремительная посадка Фургала, аресты пяти инвалидов-пенсионеров, «готовивших захват власти в Омске» (у Квачкова нашлись последователи), все это вызывает некоторое непонимание сложившейся ситуации.



Именно так раскачивают лодку. Не критикой правительства, которое есть за что критиковать, не критикой Путина, которому есть что предъявить. Российскую баржу раскачают именно вот такие скороспелые и непонятные аресты.



Что отняли у жителей Хабаровского края? У них отняли перспективу, которую им дал Фургал. Веру в то, что на месте губернатора может оказаться человек, который станет работать ради народа, а не ради собственного кармана.



Такой человек нашелся. Слава богу, у нас в стране это краснокнижный зверь, но не исчезающий пока. И вот такой результат…



Очень много прочитав отзывов в соцсетях именно от хабаровчан, понимаю, что хотел бы себе в Воронеж своего Фургала. Честно и откровенно – да, хотел бы. И не уверен в том, что он убийца, как это пытаются преподнести. Скорее поверю в то, что он действительно неугоден. И даже не Путину, даже не Кремлю. Своим, местным.



Я за Сергея Фургала. Пока он не сознался в убийстве – безоговорочно «за», потому что дела говорят о человеке лучше слов. И полностью поддерживаю хабаровчан в их стремлении бороться за своего губернатора.



Позиция многих СМИ очень странная. Показывают так, как будто там кучка отщепенцев воду мутит. Ну, как обычно. А между тем народ реально против «уборки» Фургала.





Но новостные агентства показывают это как козни Темного Лорда Ны, не более того.



Зря.



Ситуация не очень красивая. И может перерасти в нечто большее. Мне приятно видеть, как полиция вежливо и корректно исполняет свои обязанности, мне радостно понимать, что требования полпреда президента Трутнева, срочно прилетевшего в Хабаровск «навести порядок», тоже никто не бросился выполнять. В смысле – разгонять.



Сперва следствие просто обязано предъявить обвинения, доказательства и прочее. Потому что пока картинка не очень приглядная. Некрасивая.



«Если судом и президентом Российской Федерации будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы…»

(Юрий Трутнев, полномочный представитель президента.)



А вот он, выбор народа. На улицах. Скандирует, сигналит. Ждет. В своих "малочисленных" митингах.













Путин обязан вмешаться в происходящее и разобраться с ситуацией. Он, как никто более в России, в этом заинтересован.



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И прощай, сытая и ненапряжная жизнь… Есть о чем беспокоиться.Почему все вышло именно так?Очень внимательно ознакомившись в тем, что пишут на дальневосточных форумах (ну не телевизор смотреть, в конце концов?), я понял одно: весь сыр-бор из-за того, что шмель Фургал восстал против меда. Пчелы обеспокоились. Было с чего.Главная проблема Фургала в том, что начал работать. Причем работать не так, как это общепринято у чиновников вообще и губернаторов в частности. Он покусился на самое святое, что есть у чиновника: на его комфортную работу.Здесь, в списке, который я приведу далее, кроется ответ на то, почему Москва так скоропалительно решила снять-наказать-посадить, а хабаровчане пошли на улицы.Причем не санкционированно, без каких-либо поползновений со стороны того же Темного Лорда Н и печенек от всяких европейских правозащитных организаций. Взяли и вышли. И будут выходить еще и еще.Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо просто ознакомиться с тем, что успел наворотить за два года губернатор Фургал:— срезал в два раза доплаты к пенсиям краевых чиновников и депутатов, председателя региональной Думы и… губернатору. То есть себе. Это всего 9 миллионов рублей, которые Фургал обещал отправить на соцнужды. 9 миллионов. Тем не менее;— уменьшил зарплату… губернатору! То есть опять себе. Вдвое. С 800 до 400 тысяч;— запретил членам краевого правительства приобретать билеты в командировки бизнес-класса — только эконом. Исключение было сделано для трех первых заместителей;— внес важнейшее изменение в краевую жилищную программу для молодых семей. Край доплачивал 35% за жилье молодым семьям. Возникла очередь, так как всем молодым нужно жилье. Кто не успевал получить льготу до 36 лет, просто пролетал как фанера над Хабаровском. Фургал убрал это ограничение;— отменил двойное меню для школьников. То есть раньше было в школах так: у обычных одно меню (побогаче), у льготников (из тех же многодетных семей) – изрядно поскромнее. Теперь меню одно на всех.Здесь произошел интересный случай. В Комсомольске-на-Амуре местные чиновники восстали. Ну нет возможности изыскать целых 5,5 миллионов рублей на обеды для школьников. Не резиновый бюджет у города!На следующем заседании Фургал поинтересовался, откуда город взял 24 миллиона на содержание самих чиновников. В 2018-м году содержание аппарата обходилось в 510 млн. рублей, а в 2019-м – уже в 534 миллиона.Прекрасно, правда? На себя чиновнички 24 миллиона где-то отыскали, а на детей 5,5 не смогли.Прекрасная такая картинка современной власти. На 60 фургалов тянет, если так.Идем дальше:— запустил программу для всех жителей территорий Крайнего Севера и приравненных к ним, по 4 перелета в год по льготным билетам: 3 тысячи за ребенка, 4,5 — за взрослого. Доплачивал, понятное дело, из краевого бюджета;— приказал аннулировать итоги подозрительных аукционов по госзакупкам в общей сумме на 150 миллионов рублей;— провел сокращение аппарата краевого правительства, что в плане экономии дало около 600 миллионов рублей в год. Сократил 4 краевых министерства из 20;— очень сильно заставил задуматься прокуратуру на тему того, что делать со строительными компаниями, обманывающими дольщиков;— выдал за 2 года 580 квартир для сирот. Кто не понимает: человек из детского дома, выходя в зрелую жизнь, имеет право на жилье от государства. И краевое государство обязано ему это жилье предоставить. За свой счет. Не знаю, сколько в Хабаровске стоит самая позорная «однушка», но она стоит денег;— выставил на продажу (пока, правда, покупателя не нашлось) яхту «Виктория», стоявшую на балансе краевой администрации. Только обслуживание этого судна стоило казне 600 тысяч рублей в год. Наверное, не продадут, но инициатива хорошая;— пересмотрел квоты на вылов рыбы, вырубку и экспорт леса.Вообще, как я понимаю, прокручивая в голове ремонт мостов, строительство НПЗ, ремонт школ и детских садов, выплаты долгов в бюджет (уменьшили за прошлый год долг края на 2 млрд. рублей), вообще непонятно становится, как такое вообще могло быть. По идее, тут не следователей надо было нанимать, а киллера.Ситуация очень неприглядная: губернатор, работающий для народа! Мало того что делает, так он еще делает больше того, что обещал! И он не единоросс, он со стороны.И, кстати, тест на «поправь Конституцию» в Хабаровском крае явно тоже не прошли. 44% явка, 62% «за» поправки. Нехорошо. Некрасиво. Было же сказано самим, что 70%.И получается, что каким-то образом на другом краю страны во власти оказался приличный человек, который мало того что сам не ворует вроде как, да еще и другим не дает! Более того, осложняет жизнь чиновникам по полной программе!В общем, ситуация непростая. Создающая напряжение и сомнение одновременно.И в такое вот время, нежданно-негаданно, наверное, даже совершенно случайно, бывший деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков, обвиняемый в убийстве, заключает сделку со следствием и сообщает о страшных преступлениях хабаровского губернатора 15-летней давности.И вот теперь оба бывших партнера сидят в Лефортово. Как – в конце материала я дам ссылку на интервью, которое взяли члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия, в функции которой как раз входит мониторинг мест содержания под стражей) и у Фургала, и у Мистрюкова.Может, сотрудники ОНК были несколько пристрастны к Мистрюкову, но мне тоже не сильно верится в его внезапное прозрение и признание. Видимо, не верят и в Хабаровске, потому что продолжают выходить на улицы. Нарушая, между прочим, закон.Очень как-то все своевременно так вышло: и Мистрюков «вспомнил», и следствие наше так оперативно сработало… Хотя уже удивляет, насколько оно (следствие) быстро и не особо утруждаясь проверкой, схватило Фургала. Действительно, как не поверить бывшему компаньону… которому грозит неслабый такой срок за убийство?Старая песня, но коль наши органы обещали скостить/ослабить, знаете – и не то напишешь. Особенно если все действительно так, как про себя говорит Мистрюков в интервью. Но еще очные ставки…Но мы говорим о Хабаровске.Обратил внимание на многочисленных видео оттуда, что в городе не все хорошо. Люди выходят на улицы, люди говорят в поддержку своего Фургала. Люди аплодируют и скандируют «Спасибо!», когда сотрудники полиции выводят из толпы провокаторов.А провокаторы есть.Вот эти реальные провокаторы, которые кричат «Путин вор!», — вот они-то совершенно неспроста. Вот их надо не просто выводить, а опрашивать. С пристрастием. Потому что все происходящее можно записать и подать кому надо (да, Путину) под подобающим соусом.И это блюдо вряд ли понравится хабаровчанам.Происходящее вызывает двойственные ощущения. Стремительная посадка Фургала, аресты пяти инвалидов-пенсионеров, «готовивших захват власти в Омске» (у Квачкова нашлись последователи), все это вызывает некоторое непонимание сложившейся ситуации.Именно так раскачивают лодку. Не критикой правительства, которое есть за что критиковать, не критикой Путина, которому есть что предъявить. Российскую баржу раскачают именно вот такие скороспелые и непонятные аресты.Что отняли у жителей Хабаровского края? У них отняли перспективу, которую им дал Фургал. Веру в то, что на месте губернатора может оказаться человек, который станет работать ради народа, а не ради собственного кармана.Такой человек нашелся. Слава богу, у нас в стране это краснокнижный зверь, но не исчезающий пока. И вот такой результат…Очень много прочитав отзывов в соцсетях именно от хабаровчан, понимаю, что хотел бы себе в Воронеж своего Фургала. Честно и откровенно – да, хотел бы. И не уверен в том, что он убийца, как это пытаются преподнести. Скорее поверю в то, что он действительно неугоден. И даже не Путину, даже не Кремлю. Своим, местным.Я за Сергея Фургала. Пока он не сознался в убийстве – безоговорочно «за», потому что дела говорят о человеке лучше слов. И полностью поддерживаю хабаровчан в их стремлении бороться за своего губернатора.Позиция многих СМИ очень странная. Показывают так, как будто там кучка отщепенцев воду мутит. Ну, как обычно. А между тем народ реально против «уборки» Фургала.Но новостные агентства показывают это как козни Темного Лорда Ны, не более того.Зря.Ситуация не очень красивая. И может перерасти в нечто большее. Мне приятно видеть, как полиция вежливо и корректно исполняет свои обязанности, мне радостно понимать, что требования полпреда президента Трутнева, срочно прилетевшего в Хабаровск «навести порядок», тоже никто не бросился выполнять. В смысле – разгонять.Сперва следствие просто обязано предъявить обвинения, доказательства и прочее. Потому что пока картинка не очень приглядная. Некрасивая.(Юрий Трутнев, полномочный представитель президента.)А вот он, выбор народа. На улицах. Скандирует, сигналит. Ждет. В своих "малочисленных" митингах.Путин обязан вмешаться в происходящее и разобраться с ситуацией. Он, как никто более в России, в этом заинтересован.Рекомендовано:Фургал разоткровенничался за решеткой, Мистрюков заболел раком и частично ослеп. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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