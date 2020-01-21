Фундамент развития сельского хозяйства. О необходимости возрождать деревню • 71 • Аналитика

О сельском хозяйстве России

Как-то прочитал комментарий к одной из своих статей. Автор с возмущением написал примерно так: «Разве это издание об МЧС или МВД?» Далее в том же духе. Смысл цитаты заключался в том, что для обороноспособности страны важны хорошо подготовленные воины. Тыл с его проблемами важен для гражданских «штафирок». Военному важно, чтобы автомат или пулемет был хороший, танк не пробиваемый, самолет самый самый, корабль…



Любому офицеру, который командовал подразделениями или частями, после такого комментария становится ясно, что читатель никогда не командовал любимым личным составом и если и служил в армии, то на уровне «карандаши, равняйсь, ручки смирно». Любой ротный своего старшину подбирает иногда годами.







Способность достать, найти, выбить, получить в первую очередь и т.п. есть не у всех. А вышестоящий командир вряд ли будет слушать оправдания, вроде «на складе не выдали» или «мне приказали ждать поступления новых». Да и «заначка» в смысле лишней банки тушенки или каши для солдата никогда не мешала воевать.



Сегодня речь пойдет об одной из самых важных сфер оборонного производства — о сельском хозяйстве. О том, как за исторически короткий период мы почти решили вопрос продовольственной безопасности страны. А значит, вопрос обеспечения армии и флота продовольствием.



Обычно внимание на крестьян обращают лишь тогда, когда вдруг выясняется, что какого-то продукта стало не хватать.



Помните, несколько лет назад широко обсуждалась проблема гречки? Даже те, кто никак относится к этой культуре, вроде автора этого материала, были в курсе проблемы. Сегодня кто-то об этом вспоминает?



Связано это с тем, что в сельском хозяйстве занято всего около 10% населения страны. Да и доля с/х в ВВП всего 4,7% (100 млрд. $). Это же не нефть или газ. Для большинства из нас все проблемы с продуктами успешно решаются в ближайшем супермаркете или на рынке.



Село возрождается?

Я достаточно часто выезжаю за город. Люблю грешным делом карасиков на удочку подергать или со щуками побороться на тихих таежных речках и озерах. Да и с ружьем на зорьке посидеть в озерных камышах. Естественно, вижу, как возрождаются некоторые деревни и поселки в динамике. Могу сравнить то, что было в прошлом году и то, что восстановлено или вновь построено.



За всю Россию сказать не могу, но за этот десяток-два деревень могу точно. Деревня возрождается. Дома строят не хуже элитных дачных поселков. Коровники и свинарники везде. Скот у сёл пасется. На полях что-то растет. Да и пьяного мужика на улице уже не встретишь, как это было ещё пару десятков лет назад. Люди работают.



Но вот что я заметил. Те сёла, которые принадлежат крупным агрохолдингам, возрождаются быстро. Реально видно, что крестьяне там имеют деньги. Это и новые коровники, это и трактора последних моделей, это и хорошие машины во дворах. Дома покрашены, крыши блестят или радуют глаз разноцветьем. Даже дороги в хорошем состоянии. Не говоря уже о газе и прочих мелочах.



А вот там, где работают фермеры, дела идут гораздо медленнее. Я не про самого владельца фермерского хозяйства. Там и дом, и машины, и все прочее на уровне. Я про крестьян, которые работают в этом хозяйстве. Видно, что небольшое фермерское хозяйство не может обеспечить такой же уровень зарплат, какой обеспечивает агрохолдинг.



Конечно, сегодня такая ситуация объяснима. В структуре сельского хозяйства ведущее место занимают именно крупные предприятия. 53% всего производства дают именно агрохолдинги. Фермеры же всего 13%. Даже личные хозяйства граждан дают больше. Но…



Мы много говорим о возрождении малых деревень - зачастую фундамента развития сельского хозяйства. Обидно, когда деревня, существовавшая веками, вдруг обезлюдела и брошена жителями. Грустное зрелище. И главное, экономически возрождать деревни невыгодно. Строить дороги, проводить газ, организовывать автобусные маршруты и решать ещё кучу бытовых вопросов ради нескольких десятков людей?..







От зерновых до мёда

Мы уже несколько лет, начиная с 2016 года, собираем рекордные урожаи зерновых. Мы практически обеспечили себя свининой и мясом птицы. Мы кардинально снизили импорт сельхозпродукции и увеличили экспорт. Да что там говорить, мы впервые за 50 лет собрали больше пшеницы, чем американцы два года назад (2017 год).



Помните миф, который нам «вбивали в головы» достаточно долго? Миф о том, что в России производство сельскохозяйственной продукции — дело рискованное. Кто об этом сегодня вспоминает? А ведь риск-то был. Умели выращивать, собирать, но не умели хранить. Научились наконец и этому.



Так, может, уже пора увеличить поддержку именно малых, фермерских хозяйств? Не могут фермеры обрабатывать такие же площади, как крупные предприятия? Но есть же животноводство, рыбоводство. Есть же эксклюзивная продукция, которая как раз и сможет создать конкурирующие с крупным производством фермы.



Элементарная смородина и малина у нас есть в каждом саду или огороде. А между прочим, именно Россия занимает первое место по производству этих ягод. А есть ещё мёд, грибы, травы. А байкальский омуль? Икра, оленина, якутская конина, дагестанский тур, тувинский як.



Есть рыба и морепродукты, которые с руками оторвут на Западе: петербургская корюшка, черноморский анчоус, архангельский клыкач. А балтийские ежи? Мурманский гребешок? Магаданский трубач? Черноморская устрица?



Даже обычные еловые шишки, если угодно. Кто пробовал варенье с сибирскими шишками, тот никогда не забудет этот восхитительный вкус русского леса. Сибиряки даже мороженное делают с молодыми еловыми шишками.



Кто работает, тот ест

Может, это и есть реальный путь возрождения деревни? То, что перечислено выше, — всего лишь малая часть наших богатств. Именно богатств. Крупные предприятия заниматься такой «мелочью» не будут. Они обеспечат продовольствием страну. А вот малые предприятия могут не только обеспечить нас деликатесами, но и жить безбедно.



Наверное, каждый из нас хочет, чтобы Россия вновь стала богатой и счастливой страной. А счастье страны начинается с маленького личного счастья каждого человека. Тот, кто работает, просто обязан быть счастливым. Иначе зачем все остальное? Как-то прочитал комментарий к одной из своих статей. Автор с возмущением написал примерно так: «Разве это издание об МЧС или МВД?» Далее в том же духе. Смысл цитаты заключался в том, что для обороноспособности страны важны хорошо подготовленные воины. Тыл с его проблемами важен для гражданских «штафирок». Военному важно, чтобы автомат или пулемет был хороший, танк не пробиваемый, самолет самый самый, корабль…Любому офицеру, который командовал подразделениями или частями, после такого комментария становится ясно, что читатель никогда не командовал любимым личным составом и если и служил в армии, то на уровне «карандаши, равняйсь, ручки смирно». Любой ротный своего старшину подбирает иногда годами.Способность достать, найти, выбить, получить в первую очередь и т.п. есть не у всех. А вышестоящий командир вряд ли будет слушать оправдания, вроде «на складе не выдали» или «мне приказали ждать поступления новых». Да и «заначка» в смысле лишней банки тушенки или каши для солдата никогда не мешала воевать.Сегодня речь пойдет об одной из самых важных сфер оборонного производства — о сельском хозяйстве. О том, как за исторически короткий период мы почти решили вопрос продовольственной безопасности страны. А значит, вопрос обеспечения армии и флота продовольствием.Обычно внимание на крестьян обращают лишь тогда, когда вдруг выясняется, что какого-то продукта стало не хватать.Помните, несколько лет назад широко обсуждалась проблема гречки? Даже те, кто никак относится к этой культуре, вроде автора этого материала, были в курсе проблемы. Сегодня кто-то об этом вспоминает?Связано это с тем, что в сельском хозяйстве занято всего около 10% населения страны. Да и доля с/х в ВВП всего 4,7% (100 млрд. $). Это же не нефть или газ. Для большинства из нас все проблемы с продуктами успешно решаются в ближайшем супермаркете или на рынке.Я достаточно часто выезжаю за город. Люблю грешным делом карасиков на удочку подергать или со щуками побороться на тихих таежных речках и озерах. Да и с ружьем на зорьке посидеть в озерных камышах. Естественно, вижу, как возрождаются некоторые деревни и поселки в динамике. Могу сравнить то, что было в прошлом году и то, что восстановлено или вновь построено.За всю Россию сказать не могу, но за этот десяток-два деревень могу точно. Деревня возрождается. Дома строят не хуже элитных дачных поселков. Коровники и свинарники везде. Скот у сёл пасется. На полях что-то растет. Да и пьяного мужика на улице уже не встретишь, как это было ещё пару десятков лет назад. Люди работают.Но вот что я заметил. Те сёла, которые принадлежат крупным агрохолдингам, возрождаются быстро. Реально видно, что крестьяне там имеют деньги. Это и новые коровники, это и трактора последних моделей, это и хорошие машины во дворах. Дома покрашены, крыши блестят или радуют глаз разноцветьем. Даже дороги в хорошем состоянии. Не говоря уже о газе и прочих мелочах.А вот там, где работают фермеры, дела идут гораздо медленнее. Я не про самого владельца фермерского хозяйства. Там и дом, и машины, и все прочее на уровне. Я про крестьян, которые работают в этом хозяйстве. Видно, что небольшое фермерское хозяйство не может обеспечить такой же уровень зарплат, какой обеспечивает агрохолдинг.Конечно, сегодня такая ситуация объяснима. В структуре сельского хозяйства ведущее место занимают именно крупные предприятия. 53% всего производства дают именно агрохолдинги. Фермеры же всего 13%. Даже личные хозяйства граждан дают больше. Но…Мы много говорим о возрождении малых деревень - зачастую фундамента развития сельского хозяйства. Обидно, когда деревня, существовавшая веками, вдруг обезлюдела и брошена жителями. Грустное зрелище. И главное, экономически возрождать деревни невыгодно. Строить дороги, проводить газ, организовывать автобусные маршруты и решать ещё кучу бытовых вопросов ради нескольких десятков людей?..Мы уже несколько лет, начиная с 2016 года, собираем рекордные урожаи зерновых. Мы практически обеспечили себя свининой и мясом птицы. Мы кардинально снизили импорт сельхозпродукции и увеличили экспорт. Да что там говорить, мы впервые за 50 лет собрали больше пшеницы, чем американцы два года назад (2017 год).Помните миф, который нам «вбивали в головы» достаточно долго? Миф о том, что в России производство сельскохозяйственной продукции — дело рискованное. Кто об этом сегодня вспоминает? А ведь риск-то был. Умели выращивать, собирать, но не умели хранить. Научились наконец и этому.Так, может, уже пора увеличить поддержку именно малых, фермерских хозяйств? Не могут фермеры обрабатывать такие же площади, как крупные предприятия? Но есть же животноводство, рыбоводство. Есть же эксклюзивная продукция, которая как раз и сможет создать конкурирующие с крупным производством фермы.Элементарная смородина и малина у нас есть в каждом саду или огороде. А между прочим, именно Россия занимает первое место по производству этих ягод. А есть ещё мёд, грибы, травы. А байкальский омуль? Икра, оленина, якутская конина, дагестанский тур, тувинский як.Есть рыба и морепродукты, которые с руками оторвут на Западе: петербургская корюшка, черноморский анчоус, архангельский клыкач. А балтийские ежи? Мурманский гребешок? Магаданский трубач? Черноморская устрица?Даже обычные еловые шишки, если угодно. Кто пробовал варенье с сибирскими шишками, тот никогда не забудет этот восхитительный вкус русского леса. Сибиряки даже мороженное делают с молодыми еловыми шишками.Может, это и есть реальный путь возрождения деревни? То, что перечислено выше, — всего лишь малая часть наших богатств. Именно богатств. Крупные предприятия заниматься такой «мелочью» не будут. Они обеспечат продовольствием страну. А вот малые предприятия могут не только обеспечить нас деликатесами, но и жить безбедно.Наверное, каждый из нас хочет, чтобы Россия вновь стала богатой и счастливой страной. А счастье страны начинается с маленького личного счастья каждого человека. Тот, кто работает, просто обязан быть счастливым. Иначе зачем все остальное? Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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