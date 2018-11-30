«Фундамент диалога»: о чём будут говорить мировые лидеры на саммите G20 в Аргентине

Саммит стран G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря станет местом обсуждения ключевых международных проблем. В столице Аргентины должно состояться множество встреч, за которыми внимательно будет следить международная общественность. Президента России Владимира Путина ожидает плотный график переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином. Встречу российского лидера с президентом США Дональдом Трампом американская сторона отменила буквально накануне саммита под предлогом неурегулированности инцидента в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Вашингтона, но отметил, что у российского лидера «будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита». Какие проблемы будут вынесены на повестку дня «Большой двадцатки» и чего ждать от многочисленных переговоров, выяснял RT.

30 ноября в столице Аргентины Буэнос-Айресе начинает работу очередной, 13-й по счёту, саммит G20. Руководство южноамериканской страны ранее озвучило три приоритетные темы повестки дня: инфраструктура развития, будущее трудовых отношений и продовольственная безопасность. Кроме того, как заявила журналистам накануне представитель президента России в G20 Светлана Лукаш, лидеры 20 крупнейших экономик мира в первый день саммита в свободном формате могут обсудить любые волнующие их вопросы, касающиеся глобального развития.

Программа Путина

Президент России Владимир Путин прибывает на саммит 30 ноября. В первый день он примет участие в общих мероприятиях и проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Бразилии Мишелем Темером, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой. С ними состоятся заседания в форматах РИК (Россия, Индия, Китай) и БРИКС.

Кроме того, со своим китайским коллегой Владимир Путин проведёт обстоятельные двусторонние переговоры. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, два лидера обсудят «направления дальнейшего углубления российско-китайского всеобъемлющего равноправного доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия, обменяются мнениями по наиболее актуальным мировым и региональным проблемам».

Также в этот день в графике российского президента значится встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они планируют обсудить ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии, будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Эти же темы будут вынесены на повестку дня встречи Владимира Путина с другим европейским лидером — канцлером Германии Ангелой Меркель, которая пройдёт 1 декабря. В этот же день состоятся переговоры Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По словам Юрия Ушакова, лидеры должны анонсировать создание специального механизма переговоров о будущем Курильских островов и заключении мирного договора на основе Московской декларации 1956 года.

Ещё одна встреча, которая запланирована на 1 декабря, — переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом. На них будут обсуждаться перспективы урегулирования конфликтов в Йемене и Сирии, запуск сирийского конституционного комитета, возможный визит в Саудовскую Аравию Владимира Путина и ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Reuters

© Yuri Kadobnov/Pool

Кроме того, в ходе состоявшегося 28 ноября телефонного разговора президентов России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились обсудить ряд двусторонних отношений в Буэнос-Айресе. Не исключают в Кремле и других кратких встреч в рамках организованной аргентинской стороной культурной программы.

На заседании G20 российский президент также должен выступить с речью по поводу совершенствования работы Всемирной торговой организации.

«Он выскажет мнение о существующих дисбалансах в мировой торговле, проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, наш взгляд на случаи применения односторонних ограничений. Кроме того, президент предложит ряд мер, которые направлены на усиление роли Всемирной торговой организации как универсальной площадки для разрешения споров и диалога по глобальным торговым экономическим вопросам», — подчеркнул Юрий Ушаков.

1 декабря в рамках официального визита в Аргентину Владимир Путин проведёт переговоры с президентом этого государства Маурисио Макри. Они обсудят сотрудничество в области мирного атома, освоение газовых месторождений в Южной Америке, участие российских компаний в добыче аргентинских золота и меди, совместные транспортные проекты.

Проблемная встреча

Серьёзное внимание мировой общественности было приковано к перспективам встречи Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. После того как из-за организационных проблем встреча двух лидеров не состоялась 11 ноября в Париже, она была перенесена на 1 декабря.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом

Reuters

© Carlos Barria

Российская сторона изначально подтвердила проведение мероприятия. США сначала также подтверждали переговоры Трампа с Путиным в Буэнос-Айресе. 27 ноября об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Однако сам Трамп в интервью The Washington Post заявил, что может отказаться от встречи из-за произошедшего 25 ноября столкновения между украинским военными моряками и российскими пограничниками.

«Может быть, я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия… И кстати, Европе не должна нравиться эта агрессия», — сказал он в интервью The Washington Post.

В течение последнего дня перед саммитом американский президент неоднократно менял своё мнение. Выступая перед журналистами в четверг, он заявил, что встреча, скорее всего, состоится, но по пути на саммит G20 он примет окончательное решение, а уже из самолёта написал в Twitter, что встречу лучше отменить.

«На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись из России на Украину, я принял решение, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал он в Twitter.

«Думаю, что Трамп сделал заявление о возможной отмене переговоров из осторожности, чтобы оценить реакцию как в США, так и на внешнеполитической арене на события в Керченском проливе. Таким образом Трамп просто перестраховался», — прокомментировал в интервью RT позицию американского лидера доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил в беседе с RT, что за действиями Трампа, возможно, стоит усиление внутриполитического давления на американского президента. Спецпрокурор Роберт Мюллер готовится представить итоговый доклад по поводу возможных связей команды Трампа с Россией. Сенат США, в свою очередь, заявил о продолжении аналогичного расследования, которое ведёт верхняя палата конгресса.

«Сейчас активизируется давление на Трампа по внутриполитической линии. Мюллер готовится предъявить окончательные обвинения по делу Манафорта, процесс форсируется. На этом фоне советники могут порекомендовать Трампу не будоражить российскую тематику, — заявил Абзалов. — Но если Трамп уйдёт от переговоров, он покажет свою слабость и подтвердит, что российская повестка на него действительно влияет. Он не уйдёт таким образом от нападок демократов, а только усугубит ситуацию».

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Трампа, он принял решение об отмене встречи с Владимиром Путиным после разговора с госсекретарём США Майком Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, после отмены встречи с Трампом у российского лидера «будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

По словам Пескова, отмена встречи двух лидеров «означает, что обсуждение серьёзных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределённое время». При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле сожалеют о решении американской администрации, а Владимир Путин «готов к проведению контактов со своим американским коллегой».

Торговые споры и энергетика

Однако внимание приковано не только к возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Интерес вызывают, в частности, переговоры лидеров двух стран БРИКС, традиционно соперничающих друг с другом, — Си Цзиньпина и Нарендры Моди, которые согласились побеседовать тет-а-тет.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Reuters

© Thomas Peter

Также важное значение имеет встреча председателя КНР с американским президентом, на которой они должны обсудить перспективы де-факто идущей между Китаем и США торговой войны.

«Очень важным событием саммита станет встреча Трампа и Си Цзиньпина, на которой стороны готовятся заключить торговую сделку. Обе стороны в преддверии переговоров предприняли свои манёвры, — отметил Абзалов. — Если переговоры не увенчаются успехом, США могут ввести новые тарифы, притом что Пекину уже будет нечем ответить. Поэтому сейчас для сторон наступает очень важный, переломный момент».

Кроме того, американский лидер планирует, как и Владимир Путин, провести переговоры с Синдзо Абэ, Ангелой Меркель, Маурисио Макри, Реджепом Эрдоганом, Нарендрой Моди. В графике встреч президента США также обсуждение корейской проблематики с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ещё она возможная встреча Трампа — с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом — под вопросом. Её проведение опроверг советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, но пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс не исключила, что лидеры могут переговорить с друг другом.

Также не ясно, пройдут ли переговоры между саудовским наследным принцем и Реджепом Эрдоганом. Убийство Джамаля Хашукджи привело к охлаждению отношений между Анкарой и Эр-Риядом. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что саудовская сторона просила Эрдогана о встрече, но Саудовская Аравия не подтверждала эту информацию.

По словам Дмитрия Абзалова, Cаудовская Аравия станет важным участником форума в Аргентине.

«Прежде всего потому, что речь пойдёт о ситуации на энергетическом рынке, — объяснил он. — Для стабилизации цен на энергоносители необходимо активизировать переговоры поставщиков нефти, и без Эр-Рияда здесь не обойтись».

Эксперты отмечают, что центральной линией саммита в Буэнос-Айресе станут торговые споры и энергетика и в целом экономическая повестка.

«Все переговоры, которые пройдут в рамках саммита, очень важны для мировой политики и экономики, — отмечает Кирилл Коктыш. — На то это и «Большая двадцатка», чтобы обсуждать самые разные вопросы. Мы можем получить неожиданное развитие не по главным, а по второстепенным направлениям. По главным же линиям ждать прорывов сложно. В лучшем случае стороны заложат по нескольку кирпичей в фундамент будущего диалога».