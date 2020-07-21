Фуа-гра, лобстеры, бордо? Чем в кризис питается Ким Чен Ын

Издание ссылается на слова бывшего суши-повара семьи Ким Чен Ына Кэндзи Фуджимото. Он припомнил, что однажды его хозяин хвастался, как выпил 10 бутылок бордо за ужином. В статье упоминается и любовь Ким Чен Ына к сыру эмменталь. Якобы ему этот продукт необыкновенно понравился ещё в подростковом возрасте, когда он учился в Швейцарии.

В феврале 2019 года при подготовке к саммиту с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнам привезли фуа-гра, а также мраморную говядину вагю, стоившую 240 фунтов за стейк (почти 22 тысячи рублей). Сообщается, что Ким Чен Ын очень неравнодушен к икре различных видов рыб и лобстерам, однако ввоз последних в Северную Корею официально запрещён.

При этом издание приводит рекомендацию властей КНДР для рядовых граждан - употреблять в пищу террапинов. Это вид черепах, чьё мясо богато белком, микроэлементами и витаминами. По данным The Sun, на официальном сайте правительства опубликована информация о начавшемся в Северной Корее голоде, вызванного пандемией коронавируса. В стране не хватает не только мяса и рыбы, но и кукурузы, муки.