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FT: Страны НАТО не могут договориться, как ответить на требования России

22 декабря 2021, 11:55  •  125 • Война
«США готовы к дипломатическому взаимодействию по разным каналам»
«Члены НАТО признали необходимость провести переговоры с Россией, хотя многие требования Москвы к Североатлантическому альянсу просто невыполнимы. Руководители западных военных ведомств не хотят напрямую отвергать требования Кремля и пытаются найти точки соприкосновения, чтобы разрядить обстановку на границе Украины, где сосредоточено более ста тысяч российских военнослужащих»,
– пишет известная британская газета Financial Times. Правда, российские военные сосредоточены и на приличном расстоянии от границы с Украиной, на своей территории, но для FT это неважно, ведь сейчас общий англосаксонский тренд – нагнетать страсти о возможном «вторжении России на Украину».
Издание напоминает: на прошлой неделе Россия предъявила Соединённым Штатам и НАТО жёсткие условия, среди которых требования отказаться от идеи присоединить Украину к Альянсу, прекратить размещать войска вблизи российских границ и не проводить там учения, а в случае размещения военных НАТО в странах бывшего социалистического лагеря в Европе – вести переговоры с Россией.
Запад прекрасно понимает – отвергать дипломатическое предложение Москвы нельзя, иначе напряжение будет только нарастать, тогда как предложение, хотя и достаточно жёсткое, даёт шанс начать диалог.
«Мы должны урегулировать текущие противоречия на дипломатическом уровне. Мы обсудим российские предложения. Но Россия не может диктовать партнёрам по НАТО, где и сколько им размещать войск, и мы скажем об этом предельно ясно»,
– цитирует издание нового министра обороны Германии Кристину Ламбрехт (Christine Lambrecht), которая посетила немецкие войска, находящиеся на территории Литвы.
Тем временем орган НАТО, принимающий решения, – Североатлантический совет – заявил о своей готовности «к содержательному разговору с Россией на основе взаимности».
При этом дипломаты и политологи понимают – если сказать «нет», пространства для диалога не останется, отмечает FT. К тому же официальные лица Запада пока не могут прийти к единому мнению, как проводить переговоры и кто должен принять в них участие. Ещё одна проблема – западные дипломаты настаивают на том, что устанавливать условия встречи и переговоров должны они, а не российская сторона, с другой стороны – всем ясно, что без согласования этих параметров с Москвой переговоры могут и не состояться.
Официальный представитель немецкого МИД Андреа Сассе (Andrea Sasse) переживает, чтобы во время переговоров не были нарушены «евроатлантические принципы», самый важный из которых – безопасность всех стран-членов НАТО.
Ну а министры обороны стран Балтии в один голос требуют отказаться сразу от всех требований России, объясняя это переживанием за судьбу Украины, подчёркивает издание.
«Мы видим, что дальнейшее обострение ситуации является серьёзной угрозой для безопасности Украины, а также для всей Европы. Для нашего региона и для наших союзников важно, чтобы было единое представление о складывающейся обстановке, чтобы было прочное сотрудничество. Именно поэтому мы обсудим ситуацию сегодня и будем обсуждать её в предстоящие дни в различных форматах»,
– объявила глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет (Kalle Laanet).
Впрочем, члены НАТО вроде Литвы протестуют ровно до тех пор, пока их не одёрнут Штаты. Видимо, пока не одёргивают.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который и изложил на прошлой неделе требования Москвы, заявил уже на этой неделе, что пока никакого ответа от США и НАТО не получено. Он высказал опасения, что коллективный Запад попытается перевести «всё это в вялотекущий процесс», тогда как решение необходимо срочно.
«В понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан в беседе с советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым дал понять, что США готовы к дипломатическому взаимодействию по разным каналам, в том числе к двусторонним переговорам, к контактам по линии Совета Россия-НАТО и ОБСЕ. По его словам, такой диалог следует проводить в полной координации с европейскими союзниками и партнёрами США»,
– констатирует Financial Times.
Соб. корр. ФСК

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