Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Украина ждет веселых выборов и плохого урожая
МИД Украины может не спрашивать разрешения у президента: Климкин через СМИ ответ...
«Выход на устойчивую нормализацию»: какие вопросы обсудят мировые лидеры на самм...
Жест доброй воли: Донбасс выдал Киеву пленных
Главная / Политика

FT: Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек

27 июня 2019, 23:09  •  81 • Политика

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек. Об этом в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times заявил президент России Владимир Путин.

"Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьезных межгосударственных отношений. Потому что вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений - там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?" - отметил российский лидер.

По словам Путина, Москва и Лондон могут бесконечно предъявлять друг другу претензии, однако какую-либо причастность РФ к отравлению "нужно будет доказать".

"У обывателя возникает вопрос: а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля, может быть, не надо было этого делать? Знаете, бесконечно, что первое: курица или яйцо? Надо просто это оставить в покое уже, пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом", - добавил президент.

Как подчеркнул Путин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй даже при том, что она должна покинуть свой пост в следующем месяце, "не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию, которая мешает нам нормально развивать наши связи и поддерживать деловых людей".

В новость были внесены изменения (23:00 мск) - добавлена информация по тексту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
27 июня 2019, 15:24
Украина согласилась отвести войска от Станицы Луганской. Надолго ли?
27 июня 2019, 15:24
После "хорошего шага" Украины Волкер увидел "незаконные формирования" в Донбассе
27 июня 2019, 16:39
В МИД РФ прокомментировали восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ
27 июня 2019, 12:09
НАТО рвётся в космос: Министры обороны стран альянса договорились расширить театры военных действий
27 июня 2019, 15:24
Командование ВС США не рискнуло дальше смешить американцев "тотальной слежкой" за фрегатом "Адмирал Горшков"
27 июня 2019, 15:24
Соловьёв увидел в повторном "припадке" Меркель "печальный" знак
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 03:39
"За этим стоит Чудак": Киев избавляется от проспектов Бандеры и Шухевича, несогласные ищут виновных
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
21 июня 2019, 03:24
Провальная линия с Путиным 2019 – вопросы, на которые Путин не смог ответить
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Путина на G20 не нашлось места для встречи с Зеленским
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.