FT: Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек. Об этом в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times заявил президент России Владимир Путин.

"Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьезных межгосударственных отношений. Потому что вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений - там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?" - отметил российский лидер.

По словам Путина, Москва и Лондон могут бесконечно предъявлять друг другу претензии, однако какую-либо причастность РФ к отравлению "нужно будет доказать".

"У обывателя возникает вопрос: а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля, может быть, не надо было этого делать? Знаете, бесконечно, что первое: курица или яйцо? Надо просто это оставить в покое уже, пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом", - добавил президент.

Как подчеркнул Путин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй даже при том, что она должна покинуть свой пост в следующем месяце, "не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию, которая мешает нам нормально развивать наши связи и поддерживать деловых людей".

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