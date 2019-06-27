FT: Путин считает, что политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Политика России и Китая не нацелена против какой-либо другой страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг на сайте издания, а также на сайте Кремля.

"Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества, с 2001 года мы это делали, и мы просто идем последовательно по реализации этих планов", - сообщил Путин.

Отвечая на вопрос, не слишком ли много, образно выражаясь, РФ кладет яиц в одну корзину, делая большую ставку на взаимодействие с КНР, Путин сказал: "У нас яиц достаточно, а корзин, куда их можно раскладывать, не так уж и много".

"Не нужно в сближении Китая и России искать какой-то подтекст, - отметил президент. - Конечно, мы смотрим на то, что происходит в мире сегодня, у нас совпадающая позиция по целому ряду вопросов сегодняшней мировой повестки дня, в том числе и по вопросам отношения к соблюдению общепринятых правил - в торговле, международных финансах, в расчетах".