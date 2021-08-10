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FT: Латвия пугает ЕС войной НАТО и России

10 августа 2021, 11:05  •  31 • Война
По мнению главы МИД Латвии, военные учения РФ и Беларуси будут проходить слишком близко к границам ЕС, что подозрительно
Министр иностранных дел Латвии решил испугать не только Европу, но и весь мир, хотя обычно этим занимаются литовские политики, и у них в этом есть немалый опыт. Но у министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича тоже получилось.
По его версии, Европу ожидает большая война между НАТО и Россией, причём в самое ближайшее дни, буквально со дня на день.
А всё потому, что Российская Федерация совместно с Белоруссией начинают во вторник, 10 августа, совместные военные учения «Запад – 2021». При этом Эдгар Ринкевич совершенно позабыл про многочисленные и практически не прекращающиеся военные учения на территории всей Европы, и стран Балтии в том числе, в которых принимают участие страны НАТО. Зато российские военные учения обязательно несут в себе угрозу, уверен глава МИД Латвии. И у него есть два весьма серьёзных аргумента: во-первых, российско-белорусские учения начнутся на фоне миграционного кризиса в Литве, а с 9 августа, уже и в Латвии, во-вторых, проходить учения будут «подозрительно близко» к границам стран, которые являются членами Альянса – Польши и стран Балтии.
Можно было бы добавить и третий аргумент – самый внушительный – Россия и Белоруссия почему-то расположились (явно со злым умыслом) у самых границ ЕС и НАТО.
Обо всём этом глава МИД Латвии поведал в интервью британской газете Financial Times.
«Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на латвийской, литовской, эстонской и польской), то всё это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов»,
– цитирует британская газета Ринкевича.
К этому следует прибавить, уточняет издание, и нарастающее беспокойство в Европе по поводу действий белорусского президента Александра Лукашенко, начиная от победы на президентских выборах ровно год назад и заканчивая миграционным кризисом – в Лондоне искренне верят, что всех мигрантов к границам Литвы привозит лично президент Белоруссии.
«Сегодня миграция стала инструментом борьбы не только против Литвы, но и против всего Евросоюза. Мигрантов фактически используют как оружие. Чем дольше мы живём в XXI веке, тем страшнее становится. То, о чём мы раньше и помыслить не могли, становится реальностью. К тому же с каждым годом российско-белорусские учения проходят всё ближе к границам стран Балтии, особенно в этом году, что может спровоцировать провокации, которые закончатся большой войной»,
– продолжает пугать латышский министр.
Соб. корр. ФСК

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