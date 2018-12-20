ФСО: Гвардия на страже первых лиц и безопасности России

В день работника органов безопасности России невозможно не обратить внимания на одну из самых важных и передовых силовых структур страны – Федеральную службу охраны. ФСО сегодня – это универсальное элитное подразделение, основной задачей которого является защита первых лиц государства от любых угроз. Что предопределило ее создание и как служба работает сегодня?

Автор:

Кучер Егор

Охрана первых лиц любого государства всегда была, есть и остаётся одной из самых сложных, опасных и в то же время почётных задач. Корнями понятие личной гвардии уходит в глубину веков, на протяжении которых её функции не теряли актуальности. Личные службы безопасности, как их назвали бы сегодня, были у всех мировых лидеров во все времена, они носили разные названия, но общие их задачи были схожи.

В Древнем Риме такую функцию, например, выполняла преторианская гвардия, которая формировалась из закаленных во множестве сражений ветеранов. Конная гвардия охраняла и военачальников на поле боя. Известны такие «спецслужбы» и в Византийской империи. Гвардейцы вообще были приставлены ко всем мировым монархам и монархиям.

Благодаря творчеству Александра Дюма-отца всем известны гвардейцы кардинала Ришелье во Франции или мушкетеры короля Людовика XIII. Личной «старой гвардией», например, располагал и Наполеон Бонапарт.

В Российской империи о персональных солдатах при монархе мы знаем со стрелецких полков, охранявших Ивана IV Грозного. Элитные полки охраняли и Петра Первого, Анну Иоанновну, Александра I. Вообще же всех военных на этой службе объединяет одно: они - лучшие из лучших, ветераны, элита.

В современной России функции охраны президента и других первых лиц государства возложены на Федеральную службу охраны (ФСО). Эта силовая структура воплощает в себе все свойственные её задачам особенности: имеет отделы по разным направлениям работы, укомплектована опытным личным составом, вооружена самым современным оружием, способна проводить молниеносные операции по ликвидации угроз в любых условиях и в любой точке мира, куда бы ни отправился президент.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

ФСО на страже Родины

Формирование ФСО в современной России происходило в несколько этапов. В 1991 году президент РСФСР создал собственную Службу безопасности, руководителем которой 3 сентября 1991 года стал генерал-лейтенант Александр Коржаков. В недельный срок он сформировал новый кадровый состав. Эта служба была наследницей 9-го отдела КГБ СССР.

На основе собственной Службы безопасности в конце 1991 года появилось Главное управление охраны (ГУО). Через год в структуру ГУО вошло управление президентской связи Главного управления правительственной связи ФАПСИ. ФСО же была основана на основе ГУО 19 июня 1996 года.