ФСИН разрешила правозащитнице посетить колонию, где находится Сенцов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по просьбе Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) разрешила правозащитнице Зое Световой посетить колонию, где отбывает наказание украинский режиссёр Олег Сенцов.

Об этом в своём Twitter сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

«СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что», — написал он.

СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что. — Mikhail Fedotov (@MikhailFedotov) 14 августа 2018 г.

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии посетили Сенцова в колонии.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.