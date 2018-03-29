ФСБ завела уголовное дело на украинских пограничников, угнавших крымское судно с экипажем

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении граждан Украины, захвативших рыболовецкое судно «НОРД» в Азовском море.

В ФСБ установили, что 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины, «а также другие неустановленные лица» захватили вместе в акватории Азовского моря судно «НОРД» вместе с экипажем крымчан. Впоследствии судно, зарегистрированное в Государственном судовом реестре РФ и принадлежащее керченскому производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая», транспортировали в Бердянский морской торговый порт.

- В отношении сотрудников пограничной службы Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 211 УК РФ - Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, совершенный группой лиц. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, - сообщает следственный ФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Принимаются исчерпывающие меры по возвращению экипажа и судна.

Напомним, Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно с 10 крымчанами на борту. Членов экипажа задержали, их обвиняют в нарушении порядка въезда из «временно оккупированной территории», как сейчас в Украине именуют Крым.

У крымских рыбаков пресной воды и продуктов хватит еще на 3-5 дней. При этом украинские правоохранители не дают крымчанам сойти на берег для пополнения запасов. Компания, владеющая судном, уже обратилась за помощью в МИД, Росрыболовство и администрацию президента. Кроме того, рыбакам ищут адвоката.

Крымские власти тоже включились в работу и пообещали оказать помощь задержанным. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что чиновники в настоящее время связываются с родственниками членов экипажа и оказывают юридическую поддержку.

Как писала «Комсомолка», в прошлом году Украина наложила арест на иностранное судно, зашедшее в один из портов Крым. Сухогруз под флагом Танзании был задержан 30 ноября 2016 года в украинской части реки Дунай.

Еще в 2014 году украинские власти закрыли порты Крыма для международного судоходства. Кроме того, в Уголовный кодекс Украины внесена статья о нарушении правил въезда Крым. Согласно украинскому законодательству, члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на полуостров.