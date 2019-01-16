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ФСБ задержала украинского шпиона, который собирал информацию о пограничниках в Крыму

16 января 2019, 16:24  •  147 • В России

Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона Леонида Каплуна, который собирал в Крыму информацию по заданию от СБУ.

32-летний гражданин Украины ранее работал в сфере пассажирских перевозок, доставляя людей из Севастополя и Симферополя в Киев и обратно. В украинском пункте пропуска «Каланчак» его завербовали сотрудники СБУ, присвоив псевдоним «Рыжий».

- При пересечении границы с Украиной ко мне подошел неизвестный сотрудник, одетый в камуфляж, без опознавательных знаков по службе. Показал мне удостоверение СБУ и сказал, чтобы я в дальнейшем нормально пересекал здесь границу, заезжал и выезжал без проблем, мне нужно предоставлять ему информацию о том, что происходит в Крыму. Движение техники, сколько стоит "погранцов" на российской границе. Мы проследовали с ним в будочку, где он написал бумагу, предоставил мне, там было указано, что нужно предоставлять информацию, о добровольном осгласии. Я подписал этот документ, он дал мне номер телефона свой, - признался силовикам Каплун. - Я ездил, встречался с ним на границе, он иногда заходил, проверял у пассажиров телефоны.

"Рыжий" работал в сфере транспортных перевозокФото: Анастасия ЖУКОВА

- Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в международном автомобильном пункте пропуска «Армянск», - рассказали в УФСБ России по Воронежской области, где Каплун и попался в руки российских силовиков.

Как отметили в ФСБ, действия гражданина Украины содержат признаки шпионажа (ст. 276 УК РФ). Однако агент украинских спецслужб не успел совершить преступление, поэтому уголовное дело в отношении него не возбуждали, а просто выдворили за пределы России и запретили ему въезжать на территорию страны в течение ближайших 20 лет.

Напомним, в Ростове недавно вынесли приговор украинскому шпиону, которого поймали в Севастополе в 2016 году. Бывший военнослужащий Черноморского флота РФ капитан 2 ранга запаса Леонид Пархоменко собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Суд приговорил шпиона к 14 годам тюрьмы и лишил воинского звания.

Кроме того, в ноябре 2016 года ФСБ России захватила в Севастополе трех членов диверсионно-террористической группы Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудку. У первых двоих изъяли мощные взрывные устройства, боеприпасы и оружие. Они признались, что хотели совершить диверсии на военных заводах, газораспределительнях сетях, электростанциях, объектах Черноморского флота.

Позже схватили еще двоих украинских разведчиков из этой же группы - Алексея Стогния и Глеба Шаблия.

Дмитрий Штыбликов пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину, дело рассмотрели в особом порядке в ноябре 2017 года. Он получил 5 лет колонии строгого режима.

Прогремело на всю страну еще два "диверсионных" дела. В 2016 году совершить теракты в Крыму планировали граждане Украины Евгений Панов и Андрей Захтей, их тоже задержали на крымской границе. Во время операции погибли двое - военнослужащий Минобороны и офицер ФСБ.

Родные Евгения Панова кричали на суде: "Слава Украине!". Фото: скриншот из видео

В 2018 году Верховный суд Республики Крым вынес приговор обоим задержанным. Сначала получил свой срок Андрей Захтей, который пошел на сделку со следствием, и его дело рассмотрели в Особом порядке. Ему дали 6,5 лет тюрьмы. Панов же отказался заключать досудебное соглашение и получил 8 лет колонии строгого режима.

Восемь лет получил от крымского суда и гражданин Украины Геннадий Лимешко. Его поймали под Судаком в 2017 году, когда мужчина по заданию украинских спецслужб пытался подпилить опору электропередач, чтобы лишить света жителей полуострова. Также планировал поджечь свалку и лесной массив, устроить обвал камней на автомобильную трассу.

Геннадий Лимешко пошел на сделку со следствием и просил не судить его строгоФото: Анастасия ЖУКОВА

Кроме того, в этом году отправился за решетку Александр Стешенко - участник экстремистской группировки, которая подожгла дом муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева. Группировку создали по указанию лидеров

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