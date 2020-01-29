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ФСБ выявила несколько каналов рассылки ложных сообщений о минировании объектов в России

29 января 2020, 18:09  •  101 • Аналитика

В последнее время Россию охватила настоящая эпидемия телефонных звонков с ложными сообщениями о подложенных взрывных устройствах или иных готовящихся терактах. "Минируют" школы, больницы, торговые центры, аэропорты.


Так, утром 27 января 2020 года в Москве прошла очередная волна минирований. Сообщения приходят на электронную почту, реже поступают звонки по телефону. Были якобы заминированы 10 зданий судов, все станции Московского метрополитена, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и еще ряд важных объектов. В среду 29 января сообщения о минировании поступили в адрес 5 московских школ.



Каждый такой вызов – это приезд экстренных служб. К месту предполагаемого минирования съезжаются экипажи полиции, МЧС, скорой медицинской помощи, сотрудники ФСБ, бойцы Росгвардии. Нарушается привычный ритм работы объектов, а главное – расходуются колоссальные государственные деньги. Масштабы ущерба легко представить по одним только цифрам. Лишь в одной Москве с ноября 2019 года эвакуировали 1,5 млн человек. Центральный телеграф, к примеру, "минировали" 10 раз, а на станции метро сообщения о минировании поступают стабильно каждую неделю. Поэтому спецслужбы и занимаются вычислением подобных лжетеррористов.

Но одно дело, когда в полицию звонит неадекватный человек – психически больной или находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, который сообщает о минировании соседнего магазина или детского сада. Здесь его вычисляют моментально и наказывают по российскому законодательству. Совсем другая ситуация – централизованные сообщения о мнимых терактах, которые поступают по электронной почте. Установить источники таких сообщений сложнее, а бороться с ними практически невозможно, поскольку все они находятся за пределами Российской Федерации.

Федеральная служба безопасности РФ отчиталась о том, что был вычислен и заблокирован еще один сервис, с которого рассылались анонимные сообщения о готовящихся терактах.

Сначала контрразведчики выявили и заблокировали расположенный в Нидерландах сервис Startmail.com. С него поступали тысячи анонимных ложных сообщений о минировании объектов на территории Российской Федерации. С ноября 2019 года с ящиков сервиса только в здания судов поступило более 1000 сообщений об их минировании. То есть, можно представить себе масштабы деятельности этой «машины» ложных сообщений.

Но блокировка нидерландского сервиса мало что дала. После этого с 24 января 2020 года сообщения стали поступать с почтового сервиса Protonmail.com в Швейцарии. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что с этого сервиса поступили сообщения о минировании 123 объектов.

Кстати, авторы первых сообщений о минировании утверждали, что продолжат свою деятельность, пока известный своими патриотическими взглядами российский предприниматель Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, которые якобы утаивает до сих пор. Сам предлог для массовой атаки на российские объекты весьма странен. Поэтому куда легче предположить другую причину регулярных сообщений о минировании школ, судов, метро, больниц в России.

Ложные сообщения о терактах – компонент информационной войны, которая давно ведется против нашей страны. Не раз спецслужбам удавалось засечь, что звонки о минировании поступали с территории Украины. Эти звонки - фактически легкий способ заставить государство нести большие финансовые потери, одновременно поддерживая атмосферу страха в обществе. Конечно, можно было прекратить реагировать на подобные звонки. Но где гарантия, что в этом случае не прозвучат настоящие взрывы? Такой гарантии не даст никто.
Илья Полонский

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