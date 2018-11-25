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ФСБ: вышедшие из Бердянска украинские суда легли на обратный курс

25 ноября 2018, 23:54  •  109 • Украина
В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили, что три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс.
 
© Министерство обороны Украины
 

«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», — цитирует текст сообщения РИА Новости.

25 ноября погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. 

Впоследствии было зафиксировано выдвижение из порта Бердянск в Азовском море двух бронированных артиллерийских судов класса «Гюрза».

Подробнее — в материале RT.

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