ФСБ: вышедшие из Бердянска украинские суда легли на обратный курс

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В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили, что три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс.

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«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», — цитирует текст сообщения РИА Новости. 25 ноября погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. Впоследствии было зафиксировано выдвижение из порта Бердянск в Азовском море двух бронированных артиллерийских судов класса «Гюрза». Подробнее — в материале RT.