|
ФСБ: вышедшие из Бердянска украинские суда легли на обратный курс
25 ноября 2018, 23:54 • 109 • Украина
В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили, что три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс.
© Министерство обороны Украины
«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», — цитирует текст сообщения РИА Новости.
25 ноября погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.
Впоследствии было зафиксировано выдвижение из порта Бердянск в Азовском море двух бронированных артиллерийских судов класса «Гюрза».
Подробнее — в материале RT.
Подпишитесь на нас
109
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
25 ноября 2018, 17:39
|
22 ноября 2018, 08:24
|
20 ноября 2018, 20:39
|
25 ноября 2018, 06:28
|
20 ноября 2018, 00:54
|
21 ноября 2018, 04:56
|
24 ноября 2018, 02:39