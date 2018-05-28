ФСБ установила подозреваемых по делу о задержании судна "Норд" на Украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. ФСБ установила круг подозреваемых по уголовному делу о задержании рыболовецкого сейнера "Норд" на Украине, они объявлены в международный розыск. Об этом журналистам в понедельник сообщил начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин.

"По судну "Норд" все подозреваемые установлены и объявлены в международный розыск. Они находятся на Украине. Как только они где-то границу пересекут, <...> мы их будем сажать", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что крымское УФСБ возбудило уголовное дело против экипажа украинской Госпогранслужбы за задержание сейнера "Норд".

По словам Палагина, в случае задержания украинские пограничники понесут в России ответственность за то, что "уподобились сомалийским пиратам".

"Они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам. Так в цивилизованном государстве не поступают. Нужно понимать, что Азовское море не имеет территориальных вод ни с Украиной, ни с Россией, и рыбу можно ловить: украинцы могут ловить у наших берегов, а мы можем ловить у их берегов. И никогда трений, разногласий, конфликтов между россиянами и украинцами по этому вопросу не было", - отметил глава УФСБ.

Он считает, что такие действия со стороны Украины "порождают раздор между народами". "Искусственно разжигается злоба, вражда на много лет. Но нужно понимать, что мы с Украиной один народ, а политики уйдут", - добавил Палагин.