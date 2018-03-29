Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ураган» и еще 17 новых кораблей: что покажут на Главном военно-морском параде в...
Украинский канал обвинил сайт «Миротворец» в давлении на журналистов на Украине
В СБУ прокомментировали ситуацию с заочно арестованным в России украинским пранк...
Противоречия в показаниях: почему пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» была...
Главная / Политика

ФСБ установила 10-дневный срок для предоставления кодов к расшифровке сообщений в сети

29 марта 2018, 17:09  •  131 • Политика

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности установила десятидневный срок для предоставления распространителями информации в интернете кодов для расшифровки сообщений.

В опубликованном на портале правовой информации приказе директора службы Александра Бортникова вносятся поправки в порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей.

Пункт приказа о том, что "организатор распространения информации в сети интернет осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения [ФСБ], подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения", дополнен: "в возможно короткий срок, но не позднее 10 дней со дня получения запроса".

Обязанность организаторов распространения информации в интернете (мессенджеров) при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений или при предоставлении такой возможности пользователям сети представлять по запросу в подразделение ФСБ информацию, необходимую для декодирования таких сообщений, была включена в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в июле 2016 года.

В поправках в приказ ФСБ также меняется название подразделения ФСБ, запрашивающего информацию у мессенджеров, - вместо прежнего информационно-аналитического управления Научно-технической службы таким подразделением стал Центр оперативно-технических мероприятий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

131
Источник
Похожие новости
27 марта 2018, 22:54
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
29 марта 2018, 17:09
ФСБ установила 10-дневный срок для предоставления кодов к расшифровке сообщений в сети
28 марта 2018, 13:54
День воли-2018: власть уступает – и ничего не выигрывает

Загрузка...
28 марта 2018, 23:39
Корейский полуостров разворачивается от войны к миру
28 марта 2018, 02:09
Посольство: почти 160 стран не принимают на веру слова о причастности РФ к делу Скрипаля
29 марта 2018, 17:09
Володин считает распространение фейков в РФ технологией по реализации цветных революций
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 марта 2018, 02:09
В шоке будете только вы: Британским СМИ объяснили, что в России думают о высылке дипломатов
27 марта 2018, 15:09
Второй этап операции «Скрипаль»
23 марта 2018, 23:24
Подтверждены три кандидата на пост Дмитрия Медведева
23 марта 2018, 10:24
Анкару предупредили на языке «Точки» и «Градов»
23 марта 2018, 20:09
Меркель призвала Евросоюз не останавливаться на отзыве послов из России по делу Скрипаля
24 марта 2018, 11:08
"Друзья Украины" в этот раз промолчат
25 марта 2018, 23:24
Евросоюзу стало не до «брекзита»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.