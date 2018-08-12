ФСБ: украинский пункт пропуска на границе с Крымом начал оформлять машины на въезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Украинский пункт пропуска "Каланчак", расположенный на границе с РФ в Крыму, заработал на въезд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"С 15:20 мск пускают к себе на въезд [на Украину], из Крыма выехать можно, в Крым заехать нельзя", - сказал собеседник агентсва.

Ранее стало известно, что пропуск транспортных средств через контрольно-пропускной пункт "Каланчак" на границе с Крымом затруднен из-за восстановления базы данных украинской таможни.

По данным пограничного управления ФСБ России по региону, со слов одних граждан Украины, приезжающих на полуостров, в украинском пункте пропуска отсутствует электропитание, по словам других, "это акция, направленная на отказ граждан Украины ехать в Крым". Также в погрануправлении отметили, что все российские пункты пропуска работают в штатном режиме.