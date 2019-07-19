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ФСБ сможет отозвать разрешения на полеты: Авиакомпании включат в борьбу за безопасность России - СМИ

19 июля 2019, 13:54  •  83 • Политика
Как сообщают СМИ, авиакомпании включат в борьбу за безопасность России: ФСБ сможет отозвать разрешения на международные полеты.
В Минтрансе России разрабатываются новые требования по допуску авиакомпаний к международным полетам. Как сообщили журналистам информированные источники, за инициативой стоит ФСБ.
В частности, спецслужбы предлагают обязать Росавиацию отменять любой международной рейс в случае, если зафиксирована угроза нацбезопасности. Непосредственно от авиакомпаний будут требовать подробную информацию о пассажирах (включая национальность) и деталях рейса (данные о грузе и маршруте).
В случае повторного отказа от предоставления информации Росавиация будет обязана приостановить разрешение на международные полеты, а в следующий раз - на год. Как отмечает "КоммерсантЪ", проблема заключается в том, что в документе не детализировано понятие "угроза безопасности Российской Федерации".

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