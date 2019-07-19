|
ФСБ сможет отозвать разрешения на полеты: Авиакомпании включат в борьбу за безопасность России - СМИ
19 июля 2019, 13:54 • 83 • Политика
Как сообщают СМИ, авиакомпании включат в борьбу за безопасность России: ФСБ сможет отозвать разрешения на международные полеты.
В Минтрансе России разрабатываются новые требования по допуску авиакомпаний к международным полетам. Как сообщили журналистам информированные источники, за инициативой стоит ФСБ.
В частности, спецслужбы предлагают обязать Росавиацию отменять любой международной рейс в случае, если зафиксирована угроза нацбезопасности. Непосредственно от авиакомпаний будут требовать подробную информацию о пассажирах (включая национальность) и деталях рейса (данные о грузе и маршруте).
В случае повторного отказа от предоставления информации Росавиация будет обязана приостановить разрешение на международные полеты, а в следующий раз - на год. Как отмечает "КоммерсантЪ", проблема заключается в том, что в документе не детализировано понятие "угроза безопасности Российской Федерации".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июля 2019, 07:09
|
13 июля 2019, 08:24
|
12 июля 2019, 22:39
|
18 июля 2019, 05:24
|
13 июля 2019, 11:39
|
12 июля 2019, 17:39
|
15 июля 2019, 02:39