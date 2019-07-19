ФСБ сможет отозвать разрешения на полеты: Авиакомпании включат в борьбу за безопасность России - СМИ

В Минтрансе России разрабатываются новые требования по допуску авиакомпаний к международным полетам. Как сообщили журналистам информированные источники, за инициативой стоит ФСБ.

В частности, спецслужбы предлагают обязать Росавиацию отменять любой международной рейс в случае, если зафиксирована угроза нацбезопасности. Непосредственно от авиакомпаний будут требовать подробную информацию о пассажирах (включая национальность) и деталях рейса (данные о грузе и маршруте).

В случае повторного отказа от предоставления информации Росавиация будет обязана приостановить разрешение на международные полеты, а в следующий раз - на год. Как отмечает "КоммерсантЪ", проблема заключается в том, что в документе не детализировано понятие "угроза безопасности Российской Федерации".