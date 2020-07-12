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ФСБ сдувает пыль с папок: Фургал - всё. Кто следующий?

12 июля 2020, 14:00  •  181 • Политика
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сильно всколыхнуло общественность. В защиту главы региона высказался глава ЛДПР Владимир Жириновский, в Хабаровске прошли акции в поддержку губернатора. Ситуацию объяснил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Громкое задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в центре внимания сегодня. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в середине двухтысячных. Ситуацию для Царьграда прокомментировал директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Он отмечает, что арест Фургала серьёзно обострил конфликты как внутри Хабаровского края, так и на федеральном уровне. Потому что очень тяжело понять, как в Хабаровске будут выбирать следующего губернатора, учитывая, что Фургал при всей своей неоднозначной биографии имел довольно высокий рейтинг (в 2019 году он был самым большим по стране среди губернаторов).
"Сейчас, когда в ЛДПР не сдают своего человека да ещё и выступают в его защиту, получается, что ЛДПР - оппозиционная партия, которая отстаивает своих членов да ещё и предлагает "экспортировать" такой подход на региональном уровне. В этой связи эксперт не исключает, что события поднимут рейтинг ЛДПР и узаконят её как единственную оппозиционную партию", - сказал Илья Гращенков в интервью Царьграду.
Что же касается высокого рейтинга Фургала, несмотря на его криминальное прошлое, то он объясняется спецификой Дальнего Востока, считает эксперт. Он указывает, что в регионе многие простые граждане вовлечены в экономическую деятельность вокруг криминальной активности. Поэтому криминальное прошлое Фургала никого особо не смущает, скорее даже наоборот, оно усиливает его позиции, полагает Илья Гращенков.

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