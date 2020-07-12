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ФСБ сдувает пыль с папок: Фургал - всё. Кто следующий?
12 июля 2020, 14:00 • 181 • Политика
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сильно всколыхнуло общественность. В защиту главы региона высказался глава ЛДПР Владимир Жириновский, в Хабаровске прошли акции в поддержку губернатора. Ситуацию объяснил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Громкое задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в центре внимания сегодня. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в середине двухтысячных. Ситуацию для Царьграда прокомментировал директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Он отмечает, что арест Фургала серьёзно обострил конфликты как внутри Хабаровского края, так и на федеральном уровне. Потому что очень тяжело понять, как в Хабаровске будут выбирать следующего губернатора, учитывая, что Фургал при всей своей неоднозначной биографии имел довольно высокий рейтинг (в 2019 году он был самым большим по стране среди губернаторов).
Что же касается высокого рейтинга Фургала, несмотря на его криминальное прошлое, то он объясняется спецификой Дальнего Востока, считает эксперт. Он указывает, что в регионе многие простые граждане вовлечены в экономическую деятельность вокруг криминальной активности. Поэтому криминальное прошлое Фургала никого особо не смущает, скорее даже наоборот, оно усиливает его позиции, полагает Илья Гращенков.
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