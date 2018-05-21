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ФСБ России выявила созданную помощником депутата Рады экстремистскую группу

21 мая 2018, 11:24  •  192 • Украина
ФСБ России раскрыла деятельность экстремистской группы, которая была создана помощником депутата Верховной рады.
 
© Архив ФСБ РФ
 

Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым — помощником депутата Верховной рады Украины М. Джемилёва по указанию находящегося в розыске лидера запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского»* народа Р. Чубарова при поддержке СБУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники группировки в январе 2018 года подожгли дом муфтия Крыма.

Участники, как говорится в заявлении ФСБ, также планировали совершение преступлений для устрашения «пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряжённости» на территории Крыма. 

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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