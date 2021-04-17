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ФСБ России предотвратила убийство Лукашенко
17 апреля 2021, 22:35 • 195 • Политика
Подозреваемые готовили госпереворот в Белоруссии
В Москве задержали группу людей, которые, по данным белорусской разведки, планировали покушение на Александра Лукашенко, его детей, а также смену действующей власти в стране.
Как рассказал белорусский президент журналистам, подозреваемые планировали захватить его наследников – "одного, второго, как получится", после чего "посадить в погреб" в Гомельской области. Заговорщики, по его словам, действовали по указке польских и американских спецслужб.
"Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", – передает его слова РИА "Новости".
Лукашенко подозревает, что к решению о покушении может быть причастно высшее руководство США, поскольку только высокопоставленные лица могут отдать подобный приказ.
По его словам, о готовящейся против белорусского президента операции знал Владимир Путин. Во время прошедшего телефонного разговора с Джо Байденом российский лидер поднял этот вопрос, но глава США не ответил.
Подозреваемыми оказались политолог Александр Федута, который был начальником пресс-службы президента Белоруссии, но после конфликта с Лукашенко покинул этот пост. О его пропаже в Москве сообщалось еще 13 апреля. Также задержали адвоката Юрия Зенковича и главу оппозиционной партии БНФ Григория Костусева.
По сообщению ФСБ, Зенкович имел белорусское и американское гражданство. Вместе с Федутой он планировал совершить государственный переворот в Белоруссии 9 мая. Операцию обсуждали в анонимных чатах одного из мессенджеров, в Москве собирались лично встретиться с оппозиционно настроенными генералами ВС республики.
Планируемая операция заключалась в устранении всей правящей верхушки республики, захвате телецентров и радиовещания для трансляции обращения народу, полном отключении энергосистемы Белоруссии для затруднения работы силовых структур и вовлечении в активную фазу сопротивления неких вооруженных формирований.
Конечной целью было формирование нового конституционного строя страны с упразднением поста президента и возложение руководства страной на "Комитет национального примирения".
Задержаных уже передали белорусским правоохранителям.
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