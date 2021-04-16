ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"

Генштаб Вооружённых сил Украины обвинил ФСБ России в провокации. Член Совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предположил, чем руководствовались военные Незалежной, делая такое громкое заявление. "Может, им спьяну показалось?" - предположил не поверивший украинцам эксперт.

На странице Генштаба ВСУ в Facebook появилось сообщение, что катера ФСБ России якобы помешали катерной группе украинских военно-морских сил нести боевое дежурство в Азовском море. В ведомстве назвали это провокациями и целенаправленными действиями и добавили, что лодочная тактическая группа флота Незалежной всё равно выполняла поставленные перед ней задачи.

"Украинские моряки продолжат обеспечивать безопасность Украины с морского направления, включая Азовское море, действуя исключительно согласно нормам международного морского права", - сказано в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Богдан Безпалько в беседе с Царьградом отметил, что пока нет информации, что именно там произошло.

Может, там вообще спьяну кому-то что-то показалось. Можно расценивать это как определённую информационную провокацию, направленную на нагнетание обстановки вокруг Керченского пролива, потому что Россия заявила, что она будет его закрывать, - предположил эксперт.

Он считает, что такие сообщения могут быть своеобразной проверкой, однако нет ни видео-, ни фотоподтверждений тому столкновению. Безпалько выразил сомнения, что русские корабли и корабли пограничной службы ФСБ стали бы провоцировать украинские.

"Скорее всего, они могли только отвечать на провокацию, а провокации со стороны Украины могут участиться: вокруг нефтегазовых вышек, вокруг судов и военных кораблей", - предупредил собеседник Царьграда.