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ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео

25 ноября 2018, 20:54  •  342 • Политика
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео сопровождения российскими кораблями украинских военных судов, нарушивших границу, на котором видно, что ни один украинский военный корабль не поврежден.
Видеосъемка сопровождения украинских военных кораблей, нарушивших нормы международного морского права и без предварительного уведомления зашедших в территориальны воды России, сделанная ФСБ России и опубликованная на сайте RT.com, развеивает распространенные Киевом слухи об агрессивных ответных мерах российской стороны и о совершенном таране украинского буксира.
Напомним, что информация о таране и агрессии Росии по отношению к несчастным украинским судам была озвучена украинской стороной. Россия, согласно официальным данным, только блокировала Керченский пролив во избежание дальнейших провокаций.
Видео ФСБ с нарушившими границу России кораблями ВМС Украиныhttps://t.co/7VnyQqy41V pic.twitter.com/qdQRvAfcps
— RT на русском (@RT_russian) 25 ноября 2018 г.

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