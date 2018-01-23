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ФСБ разоблачила фейк о приостановке производства на время ЧМ-2018

23 января 2018, 02:24  •  84 • Политика
Издание "Коммерсантъ" опубликовало информацию о якобы закрытии российских предприятий на время проведения Чемпионата мира по футболу.
ФСБ снова пришлось разоблачать фейки, распространяемые либеральными СМИ. На это раз отличилось издание "Коммерсантъ", написавшее, будто бы спецслужбы потребовали от глав заводов и предприятий России прекратить свою деятельность на время проведения в стране Чемпионате мира по футболу.
В "Коммерсанте" написали, что спецслужбы принуждают промышленников прекратить работу под предлогом указа президента России по усилению мер безопасности на время проведения международных соревнований. Издание утверждало, что этот указ якобы был распространён на "опасные производства и организации".
Представители ФСБ уже выступили с заявлением. Они поясняют, что информация издания "Коммерсантъ" не соответствует действительности, и спецслужбы никого не закрывают. Подчёркивается, что ФСБ действительно ведёт рабочую переписку с руководителями предприятий, однако никто им ничего не указывает, и они сами определяют режим работы опасных производств.
"Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств", - цитирует телеканал "Дождь" заявление представителя управлении ФСБ по Нижегородской области.

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