Депутат Верховной рады Александр Сочка допускает бегство жителей Украины от военного положения вглубь страны. Впрочем, не исключает нардеп, этот режим может распространиться на всю территорию государства, ведь главная угроза, по его словам, это «провокации от России». Он также заявил, что «ФСБ пугает украинцев военкоматами и призывами на фронт».

Александр Сочка рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, каково сейчас положение дел на Украине с учетом сло жившихся реалий. Корреспонденту, отметим, пришлось представиться представителем харьковского издания и разговаривать с Сочко й на украинском языке. А все потому, что новые европейцы впадают в раж, когда видят или слышат «клятых москалей» . Но, успокоившись, что разговаривает не с Москвой, а со своими восточными соседями, Сочка решил говорить откровенно.

Жители юго-восточных регионов Украины могут уехать в западные области страны, признался собеседник ФАН. И все из-за военного положения.

«Вы знаете, я допускаю, что подобные процессы возможны, но я надеюсь на сознательность граждан. Страна находится в стадии войны, и, безусловно, каждый гражданин должен понимать, что нашу страну нужно защищать», — отчеканил Сочка. Правда, он не пояснил, что такое "стадия войны".

О днако заверил, что не стоит бояться нового режима.

«С учетом того, что президент заявил, что не будет тотальной мобилизации, я не думаю, что люди должны испугаться военного положения», — отметил он. И рассказал, как ФСБ якобы провоцирует украинцев, рассылая им смс с повестками от военкоматов.

« Людям сообщают, что их будут забирать на фронт, — говорит он — Очевидно, что это дело рук ФСБ. ФСБ пугает украинцев военкоматами. Это, очевидно, провокация. Это провокация с той целью, чтобы люди начали жить в страхе и панике».

Т акже Сочка добавил, что военных действий со стороны Незалежной не будет.

«Ключ от мира находится не на Украине, а в Москве, — отмечает Сочка. - Военное положение было введено для того, чтобы Украина могла отвечать на подобные провокации».

И даже добавляет, что сейчас вся Украина ждет того, что Россия якобы вот-вот начнет провокации перед президентскими выборами в Незалежной.